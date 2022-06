Olona: "Haré una labor de control al Gobierno de Moreno con rigor y vehemencia, pero también con la mano tendida"

La candidata de Vox a la Presidencia de la Junta en las pasadas elecciones autonómicas, Macarena Olona, ha asegurado este miércoles que se va a dedicar en "cuerpo y alma" a Andalucía y que hará una labor de control al nuevo Gobierno de Juanma Moreno "con rigor y vehemencia, pero también con la mano tendida" a posibles acuerdos.

En una entrevista con Canal Sur TV, ha asegurado que los 14 escaños conseguidos por Vox en el Parlamento andaluz "no van a ser irrelevantes", sino que servirán como "dique de contención al bipartidismo tradicional en todo lo que no sea beneficioso para Andalucía pero sí exclusivamente para los políticos". "Nuestra función va a ser clara, mano tendida a Juanma Moreno en todo lo que sea bueno para los andaluces, pero, por otro lado, seremos dique de contención al bipartidismo tradicional en todo lo que no sea bueno para Andalucía y sí exclusivamente beneficioso para los políticos", ha señalado.

Olona ha realizado un balance de la campaña y los resultados posteriores, asegurando que "si echamos a un lado el activismo político de no pocos medios de comunicación, el gran titular es el descalabro histórico de la izquierda andaluza". En este sentido, ha detallado cómo "el PSOE ha tenido el peor resultado de la historia en Andalucía, los de Yolanda Díaz caben en un taxi y Teresa Rodríguez no puede formar grupo propio", recordando que "solamente dos partidos han incrementado sus resultados. "El PP en mucha mayor proporción y Vox, que hemos pasado de ser la quinta fuerza a la tercera, logrando 100.000 votantes más en la comparación adecuada con las últimas autonómicas en 2018", ha apuntado.

Sobre su futuro, Olona ha recalcado que ha venido a Andalucía para quedarse: "A ello me voy a empeñar en cuerpo y alma tal y como he hecho en España como diputada por Granada en el Congreso de los Diputados". En este sentido ha asegurado que "no van a ver a una Macarena distinta a la que han visto estos tres años en el Congreso", y que su función consistirá en "una labor de control al Gobierno de Moreno con rigor, vehemencia y mano tendida en las propuestas que coincidamos".

Ha señalado que su deseo es que el nuevo Ejecutivo andaluz tuviera "éxito", pero, viendo lo que han sido los últimos tres años y medio, tiene muy claro que la labor de oposición de Vox va a ser el "dique de contención al abrazo entre el PP y el PSOE que hemos visto de manera permanente".

Olona ha expresado que asume "esta enorme responsabilidad que supone liderar el proyecto de Vox en Andalucía con mucha humildad y vocación de servicio público a los andaluces". Ha indicado que la próxima semana se celebrará una primera reunión en el Parlamento andaluz para empezar a fijar las primeras bases y el discurso en el debate de investidura de presidente.