Oleada de críticas al presidente del Consejo Andaluz de Médicos por sus polémicas declaraciones

La consejera de Salud de la Junta, Catalina García, ha calificado este jueves de "desafortunadas" las declaraciones del presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Antonio Aguado, sobre la feminización de la sanidad privada, destacando que la conciliación es un asunto que atañe "a todos", y no solo a las mujeres.

García se ha expresado así en una entrevista con Canal Sur Televisión, en la que ha considerado que las palabras de Aguado "han sido muy desafortunadas". "Esa mañana pues no lo hizo muy bien el señor Aguado, porque dice que quería decir otra cosa", ha señalado antes de subrayar el papel que tanto hombres como mujeres deben jugar para que la conciliación sea una realidad.

"Aquí lo importante es que trabajemos todos en medidas de conciliación no sólo para las mujeres, para las mujeres y para los hombres. El trabajo y la igualdad se consiguen absolutamente entre todos. Ése es el matiz que algunas personas todavía no tienen claro: que la igualdad y la conciliación es de todos, no solo de las mujeres, es absolutamente de la sociedad". En este sentido, ha defendido que desde la administración se pongan medidas para "facilitar esa conciliación y la igualdad".

Las palabras de García se suman a las que ya hiciera el pasado martes la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en un acto en Sevilla, calificando de "inadmisibles" las declaraciones en las que Aguado situaba como un "problema" la feminización de la sanidad privada en el seno de una rueda de prensa para denunciar la situación actual que están viviendo los médicos privados que denuncian los bajos sueldos que obtienen por sus servicios a las compañías aseguradoras. "Son palabras que se califican por sí solas. Son inadmisibles", señaló Darias.

La intervención por parte de la ministra de Sanidad demuestra la trascendencia que han tenido estas desafortunadas declaraciones realizadas por parte del doctor Aguado en las que dijo que "las mujeres tienen mayor tradición de conciliación familiar. Tienen que atender a sus hijos, los embarazos, cuidar de la casa, en muchas ocasiones, aunque ayudado por el hombre, pero mucho más la mujer".

También la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha pronunciado sobre estas polémicas palabras. Considera "lamentables" dichas declaraciones y piden su dimisión ante la "gravedad" de las mismas. A juicio de la central sindical, dichas palabras "ponen de manifiesto la escasa conexión con el día a día de un colectivo profesional que, tanto en lo público como en lo privado, ha dado sobradas muestras de su valía y entrega en la atención a la ciudadanía, sin distinción del género", se indica en nota de prensa.

"Se trata de unas declaraciones que, por machistas y anacrónicas, nos retrotraen cincuenta años atrás", continúa la organización sindical, que entiende que "afortunadamente, el reloj de la sanidad y de otros muchos ámbitos profesionales ha avanzado en las últimas décadas en cuestiones de igualdad, empezando por un colectivo, el médico, donde las mujeres son ya mayoría y demuestran su profesionalidad en cada uno de los centros asistenciales públicos y privados donde prestan servicio".

"Por desgracia, a juzgar por estas manifestaciones, no podemos decir lo mismo del responsable del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que hace un flaco favor a la institución a la que representa", a la que CSIF reclama "una rectificación clara y pública al respecto".

El organismo lamenta "la mala interpretación"

Tras la rueda de prensa, y el enorme revuelo creado, el Consejo Andaluz de Médicos emitió una nota aclaratoria, en la que se aseguraba "que el único objeto de esta información es advertir deque existiendo un mayor porcentaje de médicas (el 53% de colegiadas) en la sanidad privada sólo ejerce un 28% de mujeres".

Según el Consejo, esto era lo que quiso transmitir su presidente, recalcar "este porcentaje tan bajo, que puede ser debido a las dificultades de desarrollo profesional que venimos reivindicando". El Consejo pide disculpas si "la declaración" de su presidente “haya podido ser equívoca” y concluye que la organización "siempre ha defendido y defenderá la igualdad del ejercicio profesionalde las médicas en Andalucía".

Unas explicaciones a las que este jueves se ha sumado el Colegio de Médicos de Sevilla, que lamenta "la mala interpretación de dichas palabras", señalando que "la única intención era ofrecer datos estadísticos del aumento significativo de la mujer en la profesión médica".

Para el presidente del órgano en Sevilla, Alfonso Carmona, "la figura del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos está detrás de la defensa por mejorar las condiciones laborales de todos los profesionales médicos". "Lamento que estas afirmaciones mal intencionadas se utilicen para desunir al colectivo médico", apostilla.

"El Colegio de Médicos de Sevilla defenderá siempre la igualdad en la profesión médica para ofrecer así la mejor asistencia sanitaria a la sociedad", concluye el organismo a través de un comunicado.