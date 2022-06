Oftalvist celebra su 5º congreso oftalmológico en Marrakech

Una experiencia única e inolvidable. Ese fue desde el principio el objetivo de la dirección de Oftalvist cuando pensaron dónde sería su quinta reunión bianual. Y lo superaron con creces.

La ciudad de Marrakech fue el escenario elegido donde reunir a más de 270 empleados que forman parte del grupo oftalmológico. Un enclave especial donde compañeros de trabajo y amigos, repartidos en más de 40 clínicas en 13 provincias españolas pudieron encontrarse y convivir durante un fin de semana muy esperado, tras la pandemia que obligó a posponer la reunión el pasado año.

Impulsado por el doctor Pedro Tañá, director médico del Grupo Oftalvist, y con el patrocinio del Grupo ASISA, el congreso fue celebrado los días 3 y 4 de junio en el hotel Kenzi Menara Palace de Marrakech, donde se alojaron los asistentes.

Como en ediciones anteriores, el encuentro congregó al equipo médico y no médico del Grupo Oftalvist en una jornada científica que contó con la participación de los doctores Pedro Tañá, Jesús García, Patricia Devesa y Ramón Ruiz Mesa. Además, también intervinieron el gerente de la compañía, Andrés Fernández del Cotero y María Ramos, de la unidad de optometría de Oftalvist.

Durante el acto inaugural, en una sesión científico – técnica durante la tarde del viernes, el Dr. Pedro Tañá puso en valor en su presentación la importancia del trato al paciente, el compromiso y dedicación de todo el equipo en fidelizar al paciente, explicando la excelencia tecnológica y con un trato personalizado por parte de cada trabajador. Enfatizó la “ecuación de valor en la medicina”, planteando la relación entre el resultado, los efectos secundarios del tratamiento, y la experiencia individual del paciente en el tratamiento.

“Somos uno de los grupos oftalmológicos más importantes de nuestro país, participados por una gran empresa que es ASISA, pero aún seguimos siendo una empresa que pretende un trato familiar, con pacientes y trabajadores. Me gustaría que cuando los de mi generación nos empecemos a retirar se mantenga el buen ambiente y que la gente sea feliz con este proyecto. Tengo mucha ilusión, y trabajo para que se nos reconozca como una empresa médica cuya prioridad es la medicina pero también que busca la excelencia con lo más importante, que es la relación con las personas y nuestros pacientes”, ha deseado el doctor Tañá.

Además, hizo un homenaje muy especial al recordar al doctor José Luis Rodríguez Prats y a Carlos Medina, responsable de la clínica de Sevilla, quienes tras su fallecimiento han dejado una huella imborrable en toda la familia Oftalvist.

En la segunda parte del programa, el director gerente Andrés Fernández del Cotero, presentó a las nuevas incorporaciones del equipo corporativo nacional, así como un nuevo programa de gestión recientemente desarrollado ad hoc para centralizar, agilizar y optimizar todos los procesos administrativos del grupo.

Durante la parte científica, la doctora Patricia Devesa y el doctor Jesús García Martínez de la Unidad de Retina de Oftalvist, abordaron el problema de la degeneración macular asociada a la edad (DMAE), primera causa de ceguera en mayores de 50 años en los países desarrollados. “La carga socio-sanitaria es cada vez mayor e irá aumentando en las siguientes décadas. Supone un reto el desarrollo de nuevas terapias para intentar que estos pacientes no pierdan visión, que los tratamientos sean más eficaces, duraderos y no supongan tanta carga al paciente, a su entorno familiar y a los profesionales sanitarios”, explicaron. En esta línea, mencionó el reciente fármaco de los laboratorios Novartis que ya se comercializa y se aplica en los centros Oftalvist, bajo el nombre de Brolucizumab (Beovu®) -Novartis ).

Por su parte, la optometrista de Alicante, Dña. María Ramos expuso los primeros resultados de una nueva lente, la Asqelio Edof Toric. “Es una lente de rango extendido con visión nítida desde 50 cm, lo que se traduce en una agudeza visual excelente en visión de lejos e intermedia. Además de casi no producir halos, presenta una intensidad efectiva de luz del 90%, lo que explica la diferencia de calidad visual con otras lentes Edof, y los resultados ópticos obtenidos en nuestros pacientes”, ha explicado.

La última intervención, desde la Unidad de Cirugía Refractiva, la hizo el doctor Ramón Ruiz Mesa quien presentó los requisitos que debe cumplir un paciente para ser apto a una lente de alta tecnología y “evitar no indicar lentes premiun a aquellos pacientes que no sean adecuados”, y aclaró “las directrices globales sobre quiénes son los más indicados para llevar lentes monofocales, monofocales plus, Edof o trifocales” en una discusión dinámica con el Dr. Pedro Tañá.

Tras finalizar la charla los asistentes fueron trasladados al Palacio de Gharnata donde pudieron degustar de las delicias tradicionales de Marrakech y de la sorprendente arquitectura del lugar.

Al día siguiente disfrutaron de una increíble visita a los laberínticos zocos de la ciudad donde descubrieron todo tipo de tenderetes de ropa, especias, artesanía y productos típicos. Continuaron conociendo más sobre la gastronomía marroquí en una comida en el restaurante Al Baraka y, al acabar el día, se dejaron sorprender en una cena en el Palmeral de Marrakech donde el baile y la música típica del lugar no dejó indiferente a ninguno de los asistentes.

Un viaje que sin duda ya forma parte del recuerdo de cada uno de los profesionales que forman parte de Oftalvist.