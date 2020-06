Nuevos brotes en Granada y Almería aumentan la incidencia del virus en Andalucía

La Consejería de Salud y Familias detectó ayer tres nuevos brotes de coronavirus en las últimas horas. Son dos nuevos focos en el área metropolitana de Granada, donde ya había otros dos, y uno en el distrito sanitario del Levante almeriense. En total son 12 los casos que se corresponden a estos núcleos de infectados: cuatro en Almería y tres y cinco en los dos granadinos. Andalucía ha registrado ocho rebrotes desde que entró en la nueva normalidad, el pasado lunes.

La situación más complicada sigue estando en el centro de la Cruz Roja de Málaga, que continúa bajo investigación y seguimiento de los contactos, aunque sólo se han sumado tres nuevos positivos desde ayer.

Son ya 87 los casos asociados a este equipamiento de acogida de inmigrantes que abrió en 2019. Según informa Leonor García, el objetivo de la Junta en Málaga es no dejar ningún cabo suelto, ningún contagiado sin diagnosticar, ningún contacto de los infectados sin estudiar. Es la forma de atajar la propagación del virus. Por ello, va ampliando el rastreo tras los alrededor de 90 casos detectados. El estudio epidemiológico arrancó por el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación (CAED), donde surgieron los primeros positivos.

Pero ya son cuatro en total los centros de la organización humanitaria bajo la lupa en Málaga y más de medio millar las personas analizadas, entre usuarios, trabajadores y voluntarios. Además del CAED, se están haciendo pruebas y estudios de contacto en el albergue de Carranque, en el Centro de Atención a Inmigrantes de calle Sevilla y en otro más para refugiados de la capital.

El coordinador provincial de Cruz Roja, Samuel Linares, aclaró que la ampliación de estos rastreos a más centros tienen un objetivo “preventivo” para “acotar y asegurar” que no se escapa ningún contagio. El CAED está cerrado a cal y canto. Pero, además, la organización –en unos casos por recomendación de los epidemiólogos y en otros a iniciativa propia– ha limitado las entradas y salidas en los demás centros. Más allá de los usuarios aislados en el CAED y del personal en aislamiento domiciliario, ha establecido un “confinamiento restrictivo” en sus centros. El objetivo de estas medidas es que no sea la movilidad de los trabajadores y los voluntarios que atienden a los usuarios –dado que estos últimos no se mueven entre los centros– la que pudiera ser causa de transmisión.

Salud ha hecho casi 400 PCR –que son las pruebas que determinan cuando una persona tiene el virus activo y puede transmitirlo– para identificar a los contagiados. Navarro precisó que han sido realizadas por el robot recientemente incorporado por el Hospital Regional. De momento, ningún afectado ha tenido que ser hospitalizado. Sí se produjo una asistencia sanitaria en el primer centro porque una usuaria presentaba fiebre, pero no tuvo que ser trasladada a ningún centro sanitario.

Junto con Málaga, Granada es la provincia donde más está impactando este resurgimiento de virus, informan Juan José Medina yLola Quero. De los cuatro brotes, tres siguen en fase de investigación, aunque dos en un estadío temprano ya que cuentan con pocos casos confirmados. El brote de la semana pasada en la capital sigue controlado, aunque sumando PCR positivas. Los focos activos están en el distrito metropolitano de Granada, que engloba tanto el cinturón de la capital como el Poniente y Los Montes. El brote detectado el jueves que afectaba a 12 personas crece en una más (13) en el parte de ayer, por lo que podría darse por controlado próximamente si se concluye el estudio de contactos y se finalizan las pruebas. Suma dos positivos más el brote que sí está bajo control en la capital y alcanza los 14.

En el foco almeriense, informa Víctor Visiedo, 12 personas permanecen aisladas en sus domicilios tras producirse un brote con cuatro positivos. Tres de ellos están relacionados entre sí, los correspondientes a dos personas de una misma familia residentes en Pulpí y otra de Huércal-Overa. El primer caso fue diagnosticado con anterioridad a una persona a la que se le detectó durante las pruebas para una intervención quirúrgica en el Hospital de la Inmaculada de Huércal-Overa. Siguiendo el protocolo, se le hizo una prueba PCR que después dio resultado positivo. A raíz de este caso, Salud puso en aislamiento a todas las personas que habían estado en contacto con este paciente ya diagnosticado. Aunque ninguno de ellos presentaba síntomas, a los diez días se les han realizado pruebas PCR y han aparecido los tres casos positivos, dos familiares que conviven con esta primera persona y un compañero de trabajo. Dos residen en Pulpí y otro en Huércal-Overa.

En la otra punta de Andalucía, tras el brote detectado en Lepe, hay 61 personas confinadas, informa Enrique Morán, todas en el distrito Huelva-Costa. Ya son 10 los positivos, dos más que los confirmados inicialmente, aunquela Junta sigue buscando nuevos casos. El paciente cero es el único que está hospitalizado en el Infanta Elena, que es el hospital de referencia de Lepe. El resto, de momento, pasan la enfermedad en sus propios domicilios. Se trata de un marinero se encontraba fuera de España desde el mes de febrero y regresó al país vía aérea entrando por Barajas. No presentaba síntomas, pero fue cuando llegó a Lepe cuando empeoró. Primero fue trasladado al Hospital Virgen de la Bella y de allí al Infanta Elena, donde fue ingresado en la UCI que ya llevaba vacía más de un mes.