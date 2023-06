Noel López insiste en que se ha visto "injustamente inmerso" en el proceso judicial por el secuestro de Maracena

El parlamentario del PSOE andaluz Noel López ha asegurado que se ha visto "injustamente inmerso" en la causa vinculada al secuestro de una concejal de Maracena (Granada), "a tres días" de las elecciones locales del pasado 28 de mayo, después de que la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) haya dispuesto "no incoar diligencias previas de investigación penal contra él".

En un comunicado, Noel López, que renunció temporalmente a sus responsabilidades como secretario de Organización del PSOE-A al hilo de esta investigación, ha subrayado que el TSJA no ha hallado "datos incriminatorios" contra él y ha dejado "claro que no es suficiente con que alguien lo mencione" en el caso.

En un auto con fecha de este jueves, 15 de junio, el TSJA ha acordado devolver al Juzgado de Instrucción número 5 de Granada la causa del secuestro de la concejal socialista de Maracena Vanessa Romero y no incoar diligencias previas de investigación penal contra Noel López, al entender que no se han agotado las necesarias diligencias de investigación que permitan afirmar con "claridad", en este momento de la investigación, los hechos que se le atribuyen en relación a este asunto.

López, que también es secretario segundo de la Mesa del Parlamento andaluz, y que ya había negado "con rotundidad cualquier relación con los hechos", ha reiterado tras este auto su "absoluta confianza en nuestra justicia, en sus procedimientos y garantías como pilar fundamental de nuestro Estado de derecho", y ha ofrecido su "plena y permanente colaboración con cualquier instancia judicial que se la solicite".

"La enorme difusión de todo tipo de informaciones junto a la extraordinaria notoriedad alcanzada por los acontecimientos, ha contribuido de manera injusta a convertir en culpables, a personas que como yo", ha criticado el diputado del PSOE-A antes de añadir que "tuve y tengo el derecho a defender mi inocencia desde el primer instante".

A juicio de Noel López, "las consecuencias humanas de esta situación no sólo son dolorosas e injustas para la principal afectada, a quien nunca se le debió privar de libertad ni vivir lo que vivió", sino que "lo son también hoy para quienes estamos expuestos en el espacio público, en razón de la condición que ocupamos". "Familia, amigos y compañeros resultan innecesariamente dolidos y se ven indefensos ante el volcán de culpabilidad que, en mi caso, he tenido que soportar", ha añadido Noel López, que ha apostillado que, "en momentos como éstos, que no deseo a nadie, es cuando aparece el contraste de lo mejor y lo peor de la condición humana".

En la misma línea, López ha querido agradecer a quienes le "han dado compresión, cariño, confianza y apoyo", y ha señalado a quienes, "por el contrario, han ejercido una enorme presión política e informativas, antes de esperar a conocer la verdad, tal vez por si ésta les impidiera progresar y alcanzar sus objetivos políticos y electorales". Por último, el dirigente socialista ha señalado que no es "el primer responsable político que sufre una situación como ésta", y ha augurado que, "desgraciadamente", tampoco será "el último". "Pero sí aspiro a que cada vez más ciudadanos rechacen este tipo de prácticas y a quienes se benefician injustamente de ellas. Aquí tampoco el fin justifica los medios", concluye el parlamentario socialista.