Nieto exige a Moreno la tarea "prioritaria" de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

La portavoz del grupo parlamentario de Por Andalucía, Inma Nieto, ha advertido este jueves al candidato a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que no renunciará a debatir en la nueva legislatura pese a que la mayoría absoluta de los populares garantice el respaldo a las propuestas que presenten, señalándole además como tareas "prioritarias" presentar un plan que palie la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y también luchar contra la pobreza en la comunidad.

Nieto ha presentado durante su intervención en la segunda y última jornada del debate de investidura propuestas que parten, ha remarcado, desde una perspectiva de "realidad" ante la "ensoñación" en la que ha dicho puede caer Moreno con sus planes para la próxima legislatura andaluza, poniendo el acento en la situación económica que afronta la comunidad.

Ha pedido por ello que el futuro presidente lleve al Parlamento andaluz "con urgencia" un plan de acción "para paliar el enorme impacto" de las derivadas de la guerra en Ucrania, tales como un empeoramiento de la inflación, sobre "las casas de familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas".

"Creo que sería una buena manera de arrancar la legislatura", ha sostenido Nieto, que se ha declarado "sorprendida" porque Moreno "eludiese hablar" de la pobreza en la comunidad durante su intervención en el debate de investidura. Un tema sobre el que "algo hay que hacer" y por ello ha considerado que "un plan contra la pobreza debiera escalar muchas posiciones en las prioridades" que tenga el próximo gobierno andaluz.

La portavoz de la confluencia de izquierdas, con cinco diputados en la cámara de IU, Podemos y Más País, ha remarcado además durante su discurso la necesidad de avanzar en materia de igualdad y ha pedido a Moreno que "elimine inmediatamente el teléfono de violencia intrafamiliar". "Ya no necesita hacer juegos florales para que le salgan las cuentas en las votaciones", ha dicho en alusión al apoyo de Vox buscado por el PP-A en momentos de la pasada legislatura, en las que gobernó en minoría con Ciudadanos.

"Promueva un pacto andaluz contra la violencia machista", ha solicitado además Nieto, que también ha recordado al candidato la aprobación de la nueva ley de memoria democrática y le ha pedido que Gonzalo Queipo de Llano "salga" de la Basílica de la Macarena. "Tiene que hacerse, vamos muy tarde", ha considerado.

Moreno: "La guerra de Ucrania ha acelerado los males que venían de antes"

En relación a la inflación y a la propuesta de la portavoz de Por Andalucía de dedicar "un debate casi monográfico" a esa cuestión, Moreno ha augurado que ese tema vendrá "de manera constante" al Parlamento porque, en su opinión, constituye una "nueva pandemia" que "está empobreciendo la capacidad de las familias andaluzas".

No obstante, el candidato a la Presidencia ha apostillado que la guerra en Ucrania "ha acelerado los males que venían de antes, de las políticas económicas que tenía el Gobierno de la nación", porque en España "ya teníamos una inflación elevada antes de la invasión rusa de Ucrania", según ha advertido antes de argumentar que dichas políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez "no son las correctas ni apropiadas para este tiempo hiperinflacionista", y que "subir impuestos no es una buena medida".

Por otra parte, el candidato a la reelección como presidente de la Junta, ha reconocido este jueves a 'Por Andalucía' que la situación de la sanidad pública andaluza "es mejorable" en ámbitos como la atención primaria y le ha pedido rigurosidad y que no haga "demagogia" a la hora de abordar los problemas sanitarios.

En su turno de réplica a la intervención de la portavoz del grupo 'Por Andalucía', Inmaculada Nieto, en el debate de investidura que se desarrolla en el Parlamento, Moreno ha indicado que es evidente que "nuestro sistema público de salud ha mejorado en los últimos tres años y medio por los importantes recursos que se han destinado".

Ha recalcado que, sin duda, "hay que seguir priorizando el gasto público en sanidad" y el diálogo constante con los profesionales para buscar fórmulas de mejora del sistema público de salud.

Juanma Moreno ha pedido, no obstante, que no se haga "demagogia" con el sistema sanitario y ha indicado que, sin duda, todos querríamos tener más recursos para sanidad.

Ha señalado que la obligación de su Gobierno es ofrecer la mejor calidad en el servicio público de salud a los ciudadanos, que, no obstante, tienen la libertad de acudir a la sanidad pública o a la privada.

Moreno ha trasladado a Nieto su deseo de poder "trabajar desde el disenso, desde posiciones que son distintas", para alcanzar algunos "consensos robustos", y al respecto le ha recordado que ya en la pasada legislatura pudieron llegar a acuerdos, por lo que "no es descartable" que así vuelva a ocurrir en relación a "asuntos de interés general para Andalucía".