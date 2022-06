¡Naranjitos, se me van los naranjitos!

Mientras el carnaval de Cádiz le da cuota a una tal Olona que tenemos hasta en la sopa y la encumbra como protagonista de una letra que ya circula como la pólvora (no hay cosa peor en política y en periodismo que la irrelevancia), los naranjitos comienzan a caerse del árbol con descaro, publican tuits en apoyo del presidente Moreno y me recuerdan a los guardias civiles que se escapaban por los ventanales del Palacio del Congreso cierta tarde de febrero. Hemos dicho naranjitos porque así los llamó el bueno de Antonio Sanz en cierta ocasión. Los tres diputados que se han expresado en apoyo de Moreno y alguno más que todavía no lo ha hecho son los que estaban preparados para apoyar a Pablo Casado de acuerdo con el plan trazado por el lobo Hervías. Hasta ocho diputados naranjas estaban dispuestos desde hace meses a saltar al grupo mixto del Parlamento de Andalucía, pero el anterior equipo de Génova les pidió que se esperaran para no poner en peligro la estabilidad de un gobierno que goza de armonía hasta el final.

Marín al final acabará orillado por sus amados señores del PP, que lo han utilizado como les ha convenido mientras lo distraían con la piruleta de la televisión y la radio públicas. ¡A buenas horas denuncia el sanluqueño la “deslealtad” de Moreno por haberle ofrecido un puesto de salida a los consejeros naranjas! Habría que decirle:esto es política, Juan, se te van los diputados cuando más duele, cuando el teléfono deja de sonar, cuando más cuesta llenar las mesas de un desayuno profesional y comienzas a conformarte con solo sacar tu acta de diputado. ¡Marditos roedores! Lo que empezó mal, con Garicano y Toni Roldán negociando el reparto de consejerías del Gobierno andaluz sin tener ni pajolera idea, no puede acabar bien, aunque Moreno y sus adláteres estén demostrando que lisa y llanamente les importa un pimiento cuanto diga Marín en su postrera hora política. ¿Han oído alguna respuesta del presidente por la acusación de deslealtad de su vicepresidente? La irrelevancia es absoluta. ¡Fíjense si está Moreno por encima de su socio que ni ha cesado ni cesará a los consejeros naranjas! Miedo da lo larga que es la campaña y la de horas libres que tienen Marín y los diputados díscolos pero ocultos.

¿Cuántas veces más oiremos a Marín decir “quillo” en una comparecencia pública? Lo dijo el otro día en Cajasol, cuando me conecté por streaming y era el único espectador desde casa. Me dio lástima y no me desconecté. Fue una forma simbólica de ofrecerle mi flotador, ya que le gustan tanto los salvavidas. No llores por mí, naranjito.