Nace una escuela para aprender a escribir en 'andalûh'

"La mejor manera de dignificar una lengua natural es estandarizarla y profesionalizarla". Bajo esta premisa surgió la propuesta hasta ahora más cohesiva, coherente, democrática y aunadora para una ortografía andaluza, la EPA, y de la necesidad de difundirla nace la Escuela de Escritura en Lengua Andaluza, Edela, que está dando sus primeros pasos.

El andaluz no es más (ni tampoco menos) que la expresión en lenguaje escrito de lo que dice (y cómo lo dice) la gente en Andalucía. Una manera de hablar, de tratar la realidad, de nombrarla y comunicarla. La realidad de Andalucía. Heterogénea, diversa, con sus múltiples influencias, con sus raíces, con factores que unen y otros que separan, tanto lingüísticos como de otro tipo.

Esa herramienta tan potente como ser capaz de escribir lo que se dice de modo natural es la que la Escuela de Escritura en Lengua Andaluza quiere difundir. Está a punto de ver la luz un Manual Didáctico que se encuentra en fase de maquetación y que irá enfocado a los estudiantes de entre Primero y Sexto de Educación Primaria con una información muy visual, según explica Nuria Bayo, presidenta de la Edela.

La escuela impartió en febrero sus dos primeros cursos de Lengua Andaluza. El primero, presencial, en Berlín. El segundo, online, el 28 de Febrero, con todo el simbolismo de la fecha a cuestas. "Nos vimos sobrepasados", explica Fran Pereira, uno de los integrantes de la iniciativa. La intención de la escuela es la de multiplicar los cursos, hacerlos presenciales por todo el territorio andaluz y consolidar su implantación. Para hacerlo factible abrieron una bolsa de empleo y se han visto sorprendidos por la cantidad de gente que se ha mostrado interesada y con una gran formación, profesionales atraídos por el proyecto, así como muchas empresas que les han contactado.

El contenido que se imparte en estos cursos de Lengua andaluza se basa en la EPA, el Êttandâ pal andalûh. Esta propuesta ortográfica nació en 2018 tras un proceso abierto y democrático en el que filólogos, lingüistas y traductores entre otros perfiles consensuaron un sistema que aunara la expresión andaluza. Es una propuesta descriptiva, no prescriptiva, como explica Bayo. No se trata de sancionar lo incorrecto, no se penaliza su uso, sino que se trata de incluir las modalidades lingüísticas que manejan los habitantes de Andalucía. "Es una huntaera de ideas que ha ido evolucionando poco a poco", según se desprende del propio texto.

En esta propuesta se evita entrar en calificativos del tipo si el andaluz es una lengua, un dialecto, una modalidad lingüística, un habla o un acento. "Responde a una necesidad que se superpone al mero debate lingüístico, un sentimiento popular de que el andaluz debería poderse escribir, recibiendo así el prestigio y respeto del que se ha visto desprovisto durante tanto tiempo".

El rescoldo de este fuego lo ponen los clásicos de la literatura en andaluz de los que bebe la EPA: Salvador Rueda, Antonio Urbano, Manuel Machado, Félix Grande o Juan Ramón Jiménez. También hizo de antecedente la Sociedad para el estudio del andalú (ZEA) El que insufló el viento para avivar la llama fue Huan Porrah (Juan Porras en su DNI) con la publicación en 2017 de 'Er Prinzipito Andalú', una traducción de la obra clásica francesa a la lengua andaluza. De ahí se fueron dando los pasos hacia la propuesta ortográfica, la comunidad de andalugeeks, la Edela o la multiplicación de usuarios a través de las redes sociales que utilizan el andaluz como forma de expresión libre y natural y que cada vez encuentra mayor recorrido en el humor y el arte más allá de la literatura (grafitis, música, cartelería, artesanía, serígrafía, memes).

Un impulso creciente de la cultura andaluza y sus gentes hacia la expresión, también escrita, de sus voces. De esas ganas y la necesidad de creación literaria se unieron varias plumas para la creación del Manual y de la Escuela de Lengua Andaluza: Nuria Bayo, Fran Pereira, Beatriz Cobos y Félix Ontañón. La presentaron en la ZEA y ya está dando los primeros cursos como se mencionó más arriba. "Hay mucho interés, los cursos están teniendo mucha difusión por redes sociales".

Explican, además, que los precios son simbólicos para que todo el que esté interesado pueda permitírselo. El fin no es lucrativo sino divulgativo, la difusión. Y parece imparable. Recuerdan que en el Carnaval de Cádiz, aunque muchos grupos se hayan inscrito antes usando la expresión andaluza, en esta edición se usa por primera vez las reglas EPA con 'Çembrando coplâ (la comparça el pueblo). Pero tampoco siembran en terreno baldío como cuenta Fran Pereira, en Cádiz la FRAC (Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz) lleva muchos años defendiendo el andaluz (rap en andalú, denominación de orihen).

"Contamos con ello", responde Nuria Bayo cuando se le pregunta por las críticas. Hay mucha gente que no sabe argumentar su posición negativa ante este asunto, explica. "Se habla desde la ignorancia y te dicen que el andalûh y la EPA es una ortografía inventada, pues como todas las ortografías". "Hay muchos lingüistas que lo consideran una lengua y hemos sido capaces de plasmarlo. Pero es una propuesta, nadie está obligado a utilizarla", narra Bayo.

Pereira defiende que la lengua andaluza está juridicamente bajo el amparo de la protección de las lenguas minoritarias que brinda la Constitución española, la Unión Europea o las Naciones Unidas, documentos todos firmados por el Estado español. Otros argumentos como el uso de la Ç reciben críticas que carecen de sustento y explica que "todo el mundo lo entiende cuando se habla del Barça. Es una solución ortográfica para unificar el seseo, ceceo y heheo, cada uno lo lee como lo habla".

Los cursos están recibiendo interés desde perfiles muy diferentes y generacionalmente transversales. "Hay nietos que le han preparado la pantalla a los abuelos".

La posibilidad de cambiar el teclado para escribir en andaluz es una de las mayores facilidades aportadas por la comunidad de andalugeeks, un grupo de desarrolladores tecnológicos interesados en difundir la lengua andaluza. Para ello han trabajado en divulgar la EPA a través de las redes sociales, un grupo de telegram que está accesible en andaluz al cien por cien y que da acceso a un transcriptor, el cambio de teclado o una wikipedia andaluza. Además han traducido juegos clásicos como el Wordle, el Super Mario Bross 3 o el Minecraft para que estén íntegramente en andaluz EPA.