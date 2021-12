Murió inocente

Ángel Ojeda Avilés ha sufrido una lenta agonía y en los últimos días era plenamente consciente de que en cualquier momento nos dejaría. Dios lo ha recogido tras una lenta enfermedad que lo único positivo que le ha reportado ha sido la posibilidad de despedirse uno a uno de todos los suyos y de estar rodeado de sus seres queridos hasta el último día.

En ese proceso de despedida, Ángel ha podido mandar mensajes cariñosos, emotivos y personalizados a todas las personas que han significado algo en su vida y como no, tristemente, en estos últimos años sus abogados hemos sido una parte verdaderamente importante de su existencia.

Para mí ha sido un honor defenderlo, nunca he defendido a nadie más sinceramente persuadido de su inocencia ni a nadie que afrontara los problemas con más entereza ni con más optimismo. Ángel siempre veía el lado positivo de cada revés y jamás se resignó a dar por perdida una batalla judicial.

Ciertamente Ángel consiguió demostrar su inocencia en determinados frentes judiciales que de manera atomizada tenía abiertos en la conocida como “macrocausa de los cursos de formación”, obtuvo varios sobreseimientos y ganó muchos procesos contenciosos-administrativos pero créanme, la única espina con la que me manifestó que abandonaba el mundo terrenal era no haber tenido la posibilidad de archivar el resto de asuntos pendientes y de ganar lo procesos vivos porque más allá de toda adversidad, él, no me cansaré de repetirlo, nunca llegó a contemplar la posibilidad de resultar condenado porque se consideraba plenamente inocente y a pesar de todo, nunca perdió la confianza en la justicia.

Estas palabras que escribo me las encomendó él expresamente en estos términos, me las pidió como su último encargo profesional. Quiso que yo escribiera su obituario del mismo y exacto modo que me encargaba la redacción de los múltiples escritos de solicitud de sobreseimiento y archivo porque Ángel, a pesar de ser, probablemente, el ciudadano más investigado por todos y cada uno de los cuerpos de investigación policial y auxilios judiciales del estado, ha fallecido inocente y considerándose como tal.

Descansa en paz querido Ángel, tu última batalla seguro que la has ganado.