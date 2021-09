Murcia se suma a Andalucía y Valencia para reclamar un fondo transitorio

Murcia se ha sumado a Valencia y Andalucía en la reclamación de un fondo transitorio que alivie la infrafinanciación que padecen estas comunidades. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha explicado que también se reunirá en las próximas semanas con el de Castilla y La Mancha, que es el cuarto territorio con problemas. Moreno ha recibido este miércoles a su homólogo murciano, Fernando López Miras, también del PP, para suscribir una declaración similar al que se hizo con el valenciano Ximo Puig.

El actual sistema de financiación autonómico se ha revelado insuficiente para algunas autonomías, pero además está caducado desde 2014. Lo que viene proponiendo Moreno y Puig, al que se ha sumado López Miras, es que el Gobierno constituya un fondo de nivelación para compensar a estas comunidades mientras no se apruebe el nuevo modelo. De las palabras de los presidentes cabe deducir que este fondo, calculado en 1.7000 millones de euros, no debe salir de la bolsa común de las comunidades, sino del Gobierno. "No queremos que nadie pierda, porque, en realidad, todos perdemos con este sistema", ha indicado Moreno.

Esto supone una variación respecto a lo que mantuvo la semana pasada Ximo Puig en Sevilla. El valenciano opina que el nuevo modelo no debe partir del actual status quo, de las cantidades que ingresan cada comunidad, sino un reparto más equitativo. Pero siempre que se ha negociado el sistema ha partido de dotar de más fondos al conjunto de las comunidades mediante la cesión de recaudaciones de los impuestos comunes.

El ministerio de Hacienda planteó que se crease este fondo desde la cantidad actual, pero Madrid se opuso. Sin embargo, Juanma Moreno ha sostenido que "no consta" que Madrid se haya opuesto a ello. Pero ha apuntado: "Asumimos que esto es complejo, pero no es posible que todas las comunidades autónomas estemos en la misma posición; es el Gobierno el que debe liderar esto y, como no lo hace, nos seguiremos reuniendo entre nosotros". Moreno ha adelantado que se reunirá con Castilla y La Mancha y, posteriormente, con Galicia, aunque esta comunidad mantiene una posición diferente. También habrá encuentro con la presidenta de Madrid.

El modelo de financiación tiene forma de ley orgánica, por lo que se requiere la mayoría absoluta del Congreso para aprobarlo. El PSOE y Unidas Podemos no cuentan con apoyos para ello, porque sus socios nacionalistas o tienen otros intereses, como ERC, o ni entran a negociar porque tienen un modelo diferente. Es lo que le pasa a PNV, Bildu y Unión del Pueblo Navarro.

El compromiso del Gobierno central es que, al menos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará en noviembre una fórmula de cálculo de la población ajustada, que es el criterio de reparto de los fondos de la bolsa común. Esta magnitud es la población real más otros factores como en envejecimiento y la dispersión de población.