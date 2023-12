Muñoz critica la "paralización caprichosa" de la reforma del Lope de Vega por proceder del "impulso socialista"

Tras manifestar el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, que revisará el proyecto de remodelación del entorno del teatro Lope de Vega, el Casino de la Exposición, los pabellones de Chile, Perú, Uruguay y Estados Unidos, la biblioteca Infanta Elena y el Costurero de la Reina, enclaves legado de la exposición iberoamericana de 1929; el portavoz municipal del PSOE, Antonio Muñoz, ha lamentado que el Gobierno local del PP "paralice" el proyecto "por el simple hecho de que provenga del impulso socialista del anterior mandato".

Mientras el alcalde señalaba que el actual Gobierno local del PP no comparte la "estética soviética" del proyecto, Muñoz ha manifestado que no hay "ninguna razón de peso" para revisar el diseño, exponiendo que el mismo fue "aprobado por la Gerencia de Urbanismo y por la Comisión de Patrimonio", para recuperar como espacio público una zona que "presenta un aspecto lamentable" a día de hoy y no está"aprovechada" por la ciudadanía.

Así, el portavoz socialista ha criticado esta "paralización caprichosa" del proyecto, que a su entender no responde al "sentido común".