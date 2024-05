Muñoz ve "decepcionante" la reunión con Sanz para el presupuesto, no confía en él y augura que pactará con Vox

El portavoz del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha considerado "decepcionante" la reunión mantenida este lunes con el alcalde, el popular José Luis Sanz; y su equipo de Hacienda para abordar la negociación del nuevo proyecto presupuestario municipal de 2024.

Según Muñoz, el Gobierno local del PP "ha vuelto a ignorar el documento de propuestas" del PSOE y, además, "se ha negado a retirar las modificaciones presupuestarias" introducidas en el orden del día del pleno ordinario de este martes, cuando el PSOE pedía retirarlas por coherencia con las negociaciones.

Según el portavoz del PSOE, el PP parte "de la premisa de que" los socialistas aceptarían "un compromiso político sin reflejo inmediato en las cuentas municipales, es decir un acto de fe en su buena voluntad", pero el PSOE no confía en Sanz "por la sencilla razón de que llueve sobre mojado en cuanto a su falta de credibilidad".

Así, ha señalado las supuestas "conversaciones" entre Vox y el PP para un gobierno de coalición, conversaciones que el PP niega y que Vox dice que van "por buen camino"; o "el incumplimiento de su palabra, dada en el Pleno, de que el PSOE entraría en la Comisión Ejecutiva de Urbanismo de la que fue expulsado para darle cabida a Vox o las 350 preguntas que acumula sin responder al PSOE", entre otros aspectos."Como partido que somos de gobierno, seguiremos ejerciendo nuestra responsabilidad, pero no a cualquier precio. Quien tiene la responsabilidad de sacar adelante el Presupuesto es Sanz y, en consecuencia, es responsabilidad también suya alcanzar los consensos necesarios con la oposición porque está gobernando en minoría. Por tanto, no puede pretender imponer su improvisado modelo de ciudad al modelo de ciudad que sí tiene el PSOE y que desplegó en los últimos ocho años para hacer de Sevilla una ciudad lanzada y no adormilada como está ahora", ha añadido.

Antonio Muñoz, por último, ha expresado su "malestar" por el contexto que ha rodeado la reunión, puesto que a su entender, "parece que Sanz y su equipo están prolongando su paripé para tratar de amortiguar las consecuencias mediáticas y políticas de la filtración de sus conversaciones con Vox para darle entrada en su gobierno", extremo que niega el PP."Nuestra sensación es que estaban jugando con nosotros y haciéndonos perder todos el tiempo, y más a Sevilla. La intención real de Sanz es someterse a una cuestión de confianza y sacar así adelante un Presupuesto que ha de ejecutar en sólo cuatro meses. Si ese es su objetivo, ya podría haberlo hecho hace tres meses y que la ciudad contara con unas cuentas que fueran aprovechadas durante gran parte del año, y no sólo unos meses", ha dicho Muñoz, opinando que Sanz "ha metido a toda la ciudad en su propio enredo político para desviar la atención sobre sus alianzas con Vox".