Muñoz pide al alcalde retomar el convenio para dotar a Hytasa de viviendas y áreas empresariales

El portavoz del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado este sábado al alcalde, José Luis Sanz que, por el interés general de la ciudad, "no entierre el ambicioso proyecto de desarrollo residencial, empresarial y de espacios libres y equipamientos que estaba previsto en los terrenos de la antigua Hytasa y reactive el convenio que existía para impulsarlo entre Emvisesa y el Ministerio de Hacienda, titular de gran parte de esos suelos, y que dejó expirar el actual gobierno municipal en noviembre de 2023"."Por mucho que fuera una iniciativa que partía de un gobierno municipal socialista, Sanz debería anteponer el interés general a su visión partidista de la ciudad y tratar de recuperar un proyecto de gran importancia para Sevilla en general y para los distritos Cerro-Amate y Sur en particular", ha expresado el ex regidor de Muñoz. "Nos consta que en Segipsa, sociedad pública estatal propietaria de los suelos, estarían abiertos a renovar el convenio que se rubricó en noviembre de 2022 para ir trabajando en el diseño y la puesta en carga de unas naves industriales que llevan vacías más de un cuarto de siglo a través de una fórmula de colaboración público-privada. El PSOE municipal tiende la mano al gobierno local y, por su puesto, colaborará en la reactivación de este proyecto de ciudad".

En este sentido, ha recordado el "gran trabajo" que realizó el equipo de la empresa municipal Emvisesa durante el pasado mandato municipal para diseñar las líneas directrices de un desarrollo urbanístico que preveía en Hytasa 287 viviendas, de ellas 105 VPO, áreas empresariales, espacios libres y equipamientos públicos conforme al vigente Plan General de Ordenación Urbanística, PGOU.

El protocolo de intenciones fue firmado por Muñoz y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en noviembre de 2022. Según ha detallado la formacióin, establecía un periodo de seis meses para concretar el trabajo con posibilidad de prórroga que fue solicitada por Emvisesa en marzo de 2023 y que expiró el 4 de noviembre, "sin que haya habido ningún movimiento al respecto por parte del equipo de Sanz", han reprochado los socialistas.

Se trataba, según el PSOE, de un proyecto a completar a lo largo de una década, siendo "una iniciativa transformadora de ciudad", y específicamente dentro de dos distritos que concentran buena parte del desempleo y de la población vulnerable de Sevilla: Sur y Cerro-Amate. "Se aúnan los principios básicos del modelo de ciudad en el que trabajamos durante los dos últimos mandatos: la sostenibilidad, la innovación, la generación de actividad económica y la reducción de las desigualdades", ha abundado Muñoz.

El Ministerio de Hacienda es el propietario de las dos fincas que suman más de 66.000 metros. El convenio implicaba un trabajo conjunto por parte de ambas administraciones para completar el diseño final acorde con el PGOU y, en consecuencia, sin trabas urbanísticas, y una labor previa de búsqueda de empresas y promotoras interesadas en su desarrollo en el marco de una colaboración público-privada.

Durante dos décadas, este amplio terreno ha permanecido bloqueado, sin proyecto y sin comprador. El proyecto se basaba en cuatro pilares: un desarrollo residencial privado y también público de vivienda protegida; una zona central, que a través de este proyecto se convertirá en un gran espacio de innovación social y sede de empresas a través de un modelo de innovación social y proyectos específicos que compartirán el espacio generando así un nuevo centro económico e industrial; una gran área de espacios libres y peatonales en su entorno que incluirán el derribo del muro de Hytasa y, por último, reservas para equipamientos.

Existían tres alternativas de desarrollo con la redistribución de los espacios (naves, viarios, etc.), pero, en general, todas giran en torno a un escenario de 287 viviendas, de ellas 105 VPO, más 33.953 metros cuadrados para usos terciarios, 9.200 metros cuadros para SIPS y 14.500 metros cuadrados de espacios libres. Se planteaban distintos espacios de 'coliving', 'coworking' y 'cofactory', y la inversión necesaria para completar todo el completo rondaría los 45 millones de euros.

El proyecto, que ha sido bautizado como Hytasa Fifteen Minutes HUB, configura un nuevo centro de barrio bajo el modelo 'Ciudad 15 minutos' donde se mezclan diferentes actividades y se genera una accesibilidad a un amplio abanico de servicios, al incorporar espacios libres, terciarios, equipamientos y viviendas. "Nuestro pasado industrial nos brinda nuevas oportunidades para nuestra como así demostramos en los últimos años en la Fábrica de Artillería, Altadis o la Fábrica de Vidrio. E Hytasa puede convertirse en una oportunidad más, así que le pedimos a Sanz que trabaje para hacerlo una realidad", ha concluido Antonio Muñoz.