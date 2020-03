Mujeres de éxito personal y laboral marcan la ruta hacia la igualdad

Seis mujeres, perfiles diferentes, generaciones distintas, pero todas personas con éxito laboral y personal. Y con un denominador común: ocupan o han ocupado puestos de responsabilidad en el ámbito de la política, de la tecnología, de la empresa o del derecho.

En el marco de los Desayunos de Redacción que realizan Aqualia y Grupo Joly, y con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), se ha celebrado en Almería un encuentro con seis referentes que con el relato de sus experiencias han plasmado la realidad de ayer y de hoy sobre la igualdad, así como el camino recorrido y los avances en los últimos cuarenta años.

Testimonios de especial interés por la responsabilidad de los puestos que muchas de ellas han desempeñado en las filas de los gobiernos que han sentado las bases con leyes imprescindibles para alcanzar el objetivo de igualdad real entre hombres y mujeres, pero también con declaraciones de superación de obstáculos para hacerse hueco en sectores laborales históricamente masculinizados como es el caso de la agricultura, la tecnología o incluso la abogacía.

Para visibilizar el papel de la mujer en este tiempo, Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Almería; María del Mar Agüero, ex senadora del Partido Popular; Antonia Amate, abogada y secretaria de política municipal de la Agrupación Municipal del PSOE de Almería; Carmen López, responsable del Área de Gestión de Clientes de Aqualia; Carmen Román, vocal de la Junta Directiva de ALMUR y socia fundadora/directora gerente de la empresa Bio Crisara SL; y Diana Melero, directora del Centro de Crowdworking El Cable-Andalucía Open Future, han puesto voz a un foro de debate y análisis, bajo el lema ‘Diálogos por la Igualdad’, moderado por el redactor jefe de Diario de Almería, Iván Gómez.

Una mesa intergeneracional

La mesa intergeneracional al completo coincidió en que la educación y la concienciación son dos pilares básicos e imprescindibles para seguir sembrando semillas en la sociedad hasta alcanzar esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres tan deseada. Educación desde las edades más tempranas, es decir, desde niños, y concienciación en el ámbito familiar, en el laboral, en el educativo, universitario y en las propias administraciones de un modo ejemplarizante.

"El avance ha sido muy grande en derechos para la mujer, en conciliación, en el rechazo de actitudes machistas y prejuicios, pero aún queda camino por recorrer", es la conclusión del foro de debate

“El avance ha sido muy grande en derechos para la mujer, en conciliación, en el rechazo de actitudes machistas y prejuicios, pero aún queda camino por recorrer”. Esta es la principal conclusión que se extrae del diálogo en el que además se esbozó la hoja de ruta para asegurar un futuro con más avances en este sentido.

Brecha salarial

Avances para llegar a superar la brecha salarial en un mismo puesto y categoría, que aún existe, y de la que ha dado cuenta la abogada laboralista Antonia Amate. Iniciativas como los planes de igualdad que el Ayuntamiento de Almería, en su firme compromiso con este objetivo, está acercando a todas las empresas a través de un convenio firmado con la Asociación de Mujeres Empresarias de Almería (ALMUR), como explica la concejala de Sostenibilidad Margarita Cobos, quien asegura que “los cargos políticos tenemos que ser ejemplarizantes, respetuosos y tratar con naturalidad el tema de la igualdad”.

Margarita Cobos, concejala de Sostenibilidad "Los cargos políticos deben ser ejemplarizantes, respetuosos y tratar la igualdad con naturalidad”

Y fórmulas para visibilizar a mujeres, como por ejemplo del sector tecnológico, y potenciar esos modelos para que sirvan de referencia e inspiración a las nuevas generaciones o a otras mujeres potencialmente emprendedoras, tal y como señala Diana Melero, directora del Centro de Crowdworking El Cable.

Diana Melero, directora Crowdworking El Cable "Hay que romper la brecha visibilizando a mujeres referentes en el sector tecnológico”

Para la ex senadora del PP María del Mar Agüero “vamos avanzando poco a poco y lo que se ha hecho hasta ahora no se han hecho mal. Se van dando pasos agigantados, hasta el punto de que hoy es impensable que una tienda de electrodomésticos exija la firma de un hombre, por ejemplo, para financiar la compra de una lavadora al considerar que una mujer no es suficiente, ni siquiera acreditando la solvencia económica, como me ocurrió a mí allá por el año 1990”. Agüero opina, no obstante, que “no hay que hacer florituras con el tema de la mujer, sino dar pasos firmes y nunca atrás. No hay que hacer caso a quienes quieren ese retroceso”.

María del Mar Agüero, ex senadora del PP "Hay que luchar por la libertad para que nadie nos impida hacer lo que queramos por ser mujeres”

Para la abogada Antonia Amate, “la libertad sin dinero no existe y la igualdad sin solvencia económica tampoco”. En este sentido, indica que “mientras hombres y mujeres no compartan los mismos objetivos, mientras no exista conciliación laboral, no se podrá alcanzar la igualdad real y efectiva”, por lo que señala a la educación como la vía que lleve a esa meta.

Antonia Amate, abogada laboralista "Mientras hombres y mujeres no compartan los mismos objetivos, no será real esta meta”

Carmen Román pone de relieve algunos elementos de la sociedad actual que pueden evidenciar un cierto retroceso y que, en su opinión, “hacen saltar las alarmas al tratarse principalmente de menores de edad y de adolescentes”. Habla de comportamientos que se pasan como normales entre parejas y que si se analizan pueden ser calificados como maltrato puro y duro, así como también de estilos musicales cuyas letras de las canciones lanzan mensajes indiscutiblemente machistas. La directora gerente de Bio Crisara SL incide en que “a veces estos ejemplos llevan a pensar que estamos estancados o que los avances y recursos que hoy en día están a disposición de la sociedad, en los distintos ámbitos, no están teniendo el resultado pretendido”.

Carmen Román, directora de Bio Crisara SL "Pese a los avances hay evidencias que indican un cierto estancamiento en el machismo en los jóvenes”

Carmen López, responsable, responsable de Gestión de Clientes de Aqualia en Almería, está orgullosa de no haber tenido ningún problema en su empresa por el hecho de ser mujer, pese a que el sector del agua está principalmente dominado por hombres, ingenieros y técnicos, que son ramas académicas mayoritariamente elegidas por ellos. López ha desarrollado su carrera profesional durante 17 años en Aqualia, una empresa en la que “poco a poco hay más presencia de mujeres en los puestos de dirección que exigen tener esas titulaciones, así como que también se está dando más impulso a la formación para la promoción interna o se están realizando cursos para desarrollar capacidades profesionales en las distintas áreas”. Aqualia es precisamente un ejemplo de empresa que apuesta por la igualdad de género. Como explicó López, recibió en el año 2017 el Sello de Empresa Familiarmente Responsable, y también el Distintivo de Empresa en Igualdad que concede el Gobierno de España. “Siempre he percibido que en mi empresa nos ha tratado por igual y ha visto las capacidades y aptitudes por encima del género. Creo que la base para eliminar las desigualdades está en la educación y que si hoy aún existe en nuestra sociedad es, probablemente, debido a una cuestión cultural”, concluye.

Carmen López, Área de Gestión de Clientes de Aqualia "En Aqualia cada vez hay más mujeres en puestos de dirección y formación para la promoción”

La concejala Margarita Cobos, en esta línea, está convencida de que en un futuro muy próximo la realidad actual será distinta y los puestos de dirección y de decisión estarán ocupados por más mujeres. Pero para lograrlo, incide, “hay que trabajar desde todos los ámbitos y saber educar en el respeto y en igualdad”. Y recalca que “ella está precisamente hoy en un equipo de trabajo en el que hay más mujeres que hombres, porque el alcalde de Almería así lo ha elegido, y todas tenemos poder de decisión y somos respetadas”.

"Hay que luchar por la libertad principalmente"

Queda mucho camino por recorrer aún y todos los miembros de esta sociedad deben remar en la misma dirección. En esto están todas de acuerdo. “Las mujeres tenemos que seguir juntas, cada una con su manera de pensar, pero con un objetivo que debe ser común. Luchar por la igualdad, pero también por la libertad para que nadie nos impida hacer lo que realmente queremos y que jamás, por el hecho de ser mujer, seamos discriminadas ni en el terreno laboral, ni en el familiar ni en ningún ámbito de la sociedad”. Es la conclusión final de este Desayuno de Redacción de Grupo Joly y Aqualia balo el lema ‘Diálogos por la Igualdad’ que cerró la ex senadora del Partido Popular, María del Mar Agüero, que no dejó indiferente a nadie con el relato de sus propias experiencias en los primeros años democráticos en el Senado, cuando únicamente había dos mujeres en política en la provincia de Almería, y cuando aún en las carpetas ponía “senador” en lugar de “senadora” y el agente de seguridad que estaba en la puerta le pedía el documento de identidad para poder acceder pensando que era la secretaria del senador. Al final logró que se hicieran carpetas en las que pusiera “senadora” y nunca jamás le volvieron a pedir identificarse al entrar al Senado.