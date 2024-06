El Movimiento Ciudadano pide a la Junta que la entrada a sus museos sea gratuita para los cordobeses

El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) de Córdoba se ha dirigido al delegado de Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, Adolfo Molina; al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y al alcalde de la ciudad, José María Bellido, "para que medien ante la pretensión de la Junta de Andalucía de que los cordobeses tengan que pagar entrada a los museos y equipamientos culturales" de la Administración autonómica en la capital cordobesa, "incluida Medina Azahara".

De igual forma, según ha informado el CMC en una nota, va a elevar esta petición al presidente de la Junta Andalucía, Juanma Moreno, "que la ha defendido sin que haya una justificación suficiente", pues, para el Consejo del Movimiento Ciudadano, "es comprensible que se disponga una entrada a los museos y a equipamientos culturales de la Junta para turistas o personas venidas de fuera de nuestro municipio, para ayudar a sufragar los costes de mantenimiento, investigación y mejora de los mismos", pero "no tiene sentido hacerlo a los cordobeses, que deben contar con un procedimiento para poder acceder a los mismos sin coste"."Esto sucede hasta en la Mezquita-Catedral --ha recordado el CMC--, por lo que no es lógico que no se haga en los equipamientos públicos de nuestra ciudad", mientras que, "por otro lado, la intención de imponer una entrada refleja la necesidad que tienen las administraciones públicas de contar con más medios para el sostenimiento e incremento de la inversión e investigación en los museos y otros equipamientos culturales".

De ahí que sea "razonable plantearse una tasa turística de carácter moderado, consensuada y con carácter finalista, que compense parcialmente los costes que a las arcas públicas supone su funcionamiento y labores científicas. De no hacerlo así, se estaría detrayendo recursos de otros servicios o las carencias se agudizarán".

Por tanto, el Consejo del Movimiento Ciudadano solicita a la Junta de Andalucía "que rectifique, que incluya el acceso a coste cero para los cordobeses a los museos y equipamientos culturales de la Junta de Andalucía, a la par que se aprueba un modelo básico de tasa turística que contribuya a generar ingresos compensatorios de forma justa. De insistir en el cobro, acabarán por convertir a Medina Azahara y los equipamientos culturales de la Junta en entes extraños a los cordobeses".