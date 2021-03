Moreno, partidario de sopesar una alianza electoral entre PP y Ciudadanos

El presidente andaluz y del PP de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado partidario de sopesar una alianza electoral entre el Partido Popular y Ciudadanos en Andalucía y en España, "con inteligencia, de forma natural" y "sin opas ni imposiciones".

En una entrevista en La Vanguardia, Moreno defiende la alianza en el gobierno de Andalucía del PP y Ciudadanos y se pregunta "por qué no pensar que en un futuro podemos ir juntos" a las elecciones.

Tras señalar que "podría ser en las próximas elecciones", deja claro que "estas cosas no se pueden hacer por imposición si no con inteligencia y de forma natural. No hay que hacer grandes operaciones de presión, ni opas, sino ver si nos va mejor juntos o separados".

Y a la pregunta de si también se podría replicar esa alianza en las elecciones generales, Juanma Moreno responde que sí, ya que "hay muchas circunscripciones en las que por muy poco se pierde un escaño en el centro".

También se ha mostrado partidario de celebrar las elecciones autonómicas cuando tocan, a finales de 2022, pero ha precisado que "puede haber variables que no puede controlar"

Preguntado sobre el apoyo de Vox al gobierno andaluz, el jefe del ejecutivo regional ha señalado que la idea central de Vox es la unidad de España y en territorios donde la unidad de España es visto como positiva, como Andalucía, "es un importante nutriente electoral" y ha destacado que se llegó a "un acuerdo con luz y taquígrafos, la línea roja era el Estatuto y, por tanto, la Constitución".

En este sentido, ha indicado que el PP acepta los votos de Vox igual que "se aceptan los de Bildu en el Congreso o en Cataluña de formaciones que ni siquiera respetan el Estatuto".

Moreno ha asegurado que no le gustan "los cordones sanitarios. A nosotros ya nos lo aplicaron en Catalunya y ¿por qué? Aquí solo hay una línea: o se respeta la Constitución y el Estatuto o no. Todo lo que es excluyente victimiza y genera una reacción que no es positiva ni para la convivencia, ni para las instituciones".