A Barack Obama lo apodó la prensa estadounidense "el rey de las redes sociales", emulando la denominación que recibían los solistas y los conjuntos de jazz en el siglo XX; desde el "Duque" Ellington a los "Sultanes del Swing", por citar dos ejemplos. El presidente de los Estados Unidos, rey en la innovación política, volvió a recurrir a Facebook en la campaña electoral de 2012 de la que salió reelegido. Juanma Moreno no es Obama, ni falta que le hace, pero ha aprendido a hacer uso de la red como ninguno. El equipo del presidente andaluz, como el del resto de los dirigentes políticos, ha tomado con soltura el pulso de las redes sociales, parte principal de la comunicación política en los tiempos que corren. De un tiempo a esta parte parece incluso más diestro. En el mes de diciembre, sin ir más lejos, ha aumentado su presencia directa de un modo exponencial, acaparando la publicidad institucional de la Junta de Andalucía en el popular Facebook. Moreno, que no es Obama ni pretende serlo, aspira sin embargo a la misma reelección y es ya el jeque de las redes sociales.

Podría especularse con que esta omnipresencia 2.0 de Moreno se debe a una inminente llegada de la presunta precampaña electoral. Puede que sí, puede que no. El abanico temporal de los comicios está abierto oficialmente desde junio a octubre. Lo que nadie puede negar, por un mero ejercicio de aritmética, es que, sean las elecciones cuando finalmente sean, la campaña está definitivamente cada vez más cerca. De lo contrario sería una mera casualidad que la prosodia y telegenia del presidente andaluz hayan estado expuestas en la cuenta oficial de la Junta más que ningún otro periodo de campañas de propaganda de la Administración.

Desde el 1 de agosto de 2021 hasta la fecha, en el último medio año, la Junta ha contratado a Facebook a cambio de unas cantidades dinerarias la difusión de 62 campañas de publicidad institucional, según publica la base de datos publicitarios de la red social. En 12 de ellas ha sido protagonista estelar Moreno, con sus discursos, sus gracejos, sus anuncios, sus emociones, en definitiva, con sus exquisitas lecciones de protocolo. Pues bien, de estas 12 campañas del último medio año con Moreno al frente, seis, la mitad del total, han sido emitidas en diciembre.

Dos semanas después de que el Parlamento rechazara el proyecto del presupuesto de 2021, que fue un 24 de noviembre, la cabeza parlante y actante del presidente han permanecido inalterados en Facebook otras dos semanas. Del 7 al 21 de diciembre. En ese tiempo, como un martillo pilón, como las maracas de una Big Band, Moreno ha sido el actor principal de las campañas de la Junta de Andalucía que promocionaban, a saber, un centro de oncología en Málaga, el inicio de las obras de un centro educativo también en Málaga –provincia de la que es oriundo–, la firma de un convenio con colectivos de discapacitados y dos campañas que han propagado allende el universo digital las bondades del decreto de simplificación administrativa. Salud, Educación, colectivos minoritarios y burocracia; puntos fuertes de todo administrador que pretende seguir siéndolo cuatro años más.

El análisis de la publicidad contratada por la Junta en los últimos seis meses, aparte del citado en el mes de diciembre, arroja un conjunto de materia de variada índole: aparecen la promoción de campaña vacunal, la concienciación frente al abandono de los animales de compañía durante el verano, el fomento del comercio de barrio en Navidad o el apoyo a los colectivos LGTBI, por citar varias temáticas. Sin embargo, cuando Moreno aparece lo hace en temas de particular sensibilidad: la inauguración de centros sanitarios, la apertura del curso escolar –sin incidencias del Covid–, el comienzo de las obras de un instituto, la suelta de tortugas al mar, las obras de VPO o la firma de un convenio con el Cermi, aparte del genérico del decreto de simplificación.

Moreno sabe, como sabía Obama, que la redes sociales son una herramienta esencial para hacer llegar a un público diana un mensaje concreto en un escaso periodo de tiempo. Porque en tanto Obama propagó el "Yes we can" a millones de estadounidenses en cuestión de días, Billie Holiday, décadas atrás, tardó una vida en comunicar aquellos "extraños frutos" por las ondas analógicas. Los de Moreno serán frutos de verano o de otoño.