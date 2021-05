Juanma Moreno defiende el horario andaluz de las discotecas como alternativa al botellón

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido el horario de cierre del ocio nocturno en la comunidad a las 02:00 de la madrugada, una hora después de lo que propone el Gobierno central, y ha advertido de que o se canaliza "de forma reglada" o habrá "botellones anárquicos por todos los rincones".

Moreno ha dicho en declaraciones a los periodistas en el Parlamento que el acuerdo del año pasado al que alude el Ejecutivo de la nación para cerrar a la 01:00 es una medida "un poco extemporánea", ya que se pactó con las comunidades en un momento en el que la incidencia del coronavirus era mucho mayor.

Ha defendido que Andalucía "siempre" cumple los acuerdos, pero ha pedido al Ministerio de Sanidad que deje a las comunidades "canalizar el ocio nocturno" de manera "reglada, organizada, planificada", ya que "si no la alternativa son botellones anárquicos por todos los rincones hasta las 3, las 4 o las 5 de la mañana".

Los expertos estudiarán la posibilidad y si deciden adelantar el horario "no habrá problema", según Moreno, quien sin embargo ha insistido en que creen que la franja marcada por la Junta "es la correcta". Ha recordado que, a pesar de que los botellones están prohibidos, "al final no hay manera de controlarlos porque muchos pueblos no tienen ni policía".

Susana Díaz afea a Moreno que no muestre el informe del comité de expertos que justifique abrir discotecas

La presidenta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Susana Díaz, ha criticado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que no muestre "el informe del comité de expertos" que asesora al Gobierno andaluz ante la pandemia que justifique que se puedan abrir las discotecas en la comunidad autónoma mientras los centros de salud están "cerrados" a la atención presencial.

Ha sido en la sesión de control al Gobierno andaluz, en el Pleno de la Cámara, en la que el presidente de la Junta ha replicado a la dirigente socialista negando que los centros de salud estén cerrados y pidiéndole por ello que "deje de faltar a la verdad", porque dichos espacios "mantienen los mismos niveles asistenciales" y "desde primeros de marzo de 2021, en función de su situación, ofrecen asistencias presenciales", según ha añadido.

"No falte a la verdad, porque eso le empequeñece", le ha pedido Moreno a Susana Díaz, a quien también ha indicado que "todo el mundo entiende", en relación al ocio nocturno, que "hay que canalizarlo" y "ofrecer alternativas a los botellones" de forma "reglada".

"Es de sentido común", ha aseverado el presidente a Susana Díaz, quien ha comenzado su intervención en el Pleno realizando un "llamamiento a la responsabilidad de todos", tanto a la individual de los andaluces como a la colectiva del conjunto de representantes públicos que "tenemos que dar ejemplo", además de a la del Gobierno andaluz para "estar a la altura de lo que la gente necesita" en un momento de la pandemia en el que "empezamos a ver la luz al final del túnel" y, para evitar pasos atrás, "es fundamental que cumplamos todos", según ha aseverado.

Susana Díaz ha advertido a Moreno de que "la confrontación ni inmuniza, ni cura ni da trabajo", y en esa línea ha criticado la actitud de la Junta de "confrontación continua" con el Gobierno de España para "tapar su incapacidad".

Moreno ha recordado el plan de "transición progresiva hacia la normalidad" en tres fases que ha diseñado la Junta para ir "abriendo muchos más espacios" a medida que "vayamos avanzando en la vacunación y, con ella, en la inmunización" de los ciudadanos, y ha valorado que, "si todo va bien, a este ritmo podremos vivir un verano en condiciones de mucha más libertad" respecto al anterior.

Susana Díaz ha insistido en reprochar a Moreno que no haya "abierto" los consultorios médicos como "prometió" que iba a hacer "hace dos meses", y ha argumentado que la Junta no abre los centros de salud porque no los ha "reforzado sanitariamente lo suficiente", al igual que "no ha reforzado hospitales" o "no ha contratado rastreadores". Ha criticado igualmente que el presidente de la Junta se haya "quejado del estado de alarma" y haya "suplicado" al Gobierno que le "devolviera la autonomía" y "ahora pide" al Ejecutivo que "mantenga" ese estado excepcional.