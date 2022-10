Moreno acude a Cataluña a atraer a los empresarios con su modelo económico para Andalucía

"Desde aquí le digo a los empresarios catalanes que aquí está su tierra. En Cataluña hay impuesto de Sucesiones y Donaciones y hay impuesto de Patrimonio y aquí no y además aquí no nos vamos a independizar nunca porque somos orgullosa parte de España". Un día después de anunciar la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio en el Foro Joly, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, animaba con estas palabras a los empresarios de Cataluña a trasladarse al sur, en una arenga que no sentó nada bien en el Govern. El próximo lunes, volverá a lanzarse a la captación de este colectivo en un encuentro organizado por La Vanguardia en Barcelona, bajo el epígrafe Andalucía, un nuevo liderazgo.

Moreno presentará allí su modelo económico, en el que incluye la deflactación del IRPF y la supresión del canon del agua para 2023, y que ha generado un debate nacional que ha llevado a otras comunidades a iniciar sus propias reformas fiscales, barones socialistas incluidos: el primero el valenciano Ximo Puig, al que siguió el castellano manchego Emiliano García-Page, mientras el presidente de Aragón, Javier Lambán, tramita la suya propia. Un terremoto que ha forzado al Gobierno a aprobar la suya, incluida la creación de un impuesto para las rentas más altas. Todo ello a meses de las elecciones municipales (y autonómicas en muchas regiones).

El Gobierno andaluz defiende que la supresión de Patrimonio le supondrá captar unos contribuyentes que engrosarán otra de las partidas presupuestarias: la recaudación por IRPF. En Andalucía lo pagan casi 19.000 personas, aquellos que tienen un patrimonio por encima de 700.000 euros (300.000 euros de la vivienda habitual están exentos). La bonificación de este impuesto costará 95 millones de euros a las arcas andaluzas, pero desde la Junta prevé no solo recuperar sino también superar los ingresos perdidos gracias a la captación de nuevos contribuyentes para otro impuesto personal, el IRPF, y también con el IVA.

El Ejecutivo andaluz está satisfecho con la acogida que ya ha tenido la medida entre los empresarios radicados en Cataluña y prevé poner a funcionar en breve su oficina comercial en Barcelona. Los llamamientos de Moreno se parecen en la práctica a una OPA, pero desde la Junta aseguran a Efe que no hay hostilidad, sino competencia. Andalucía se quiere presentar como un "valor refugio" ante los años de difícil coyuntura económica que se esperan y desde la Junta ven en Cataluña muchas posibilidades de atraer inversión, sobre todo por el independentismo y la oportunidad que creen que dejó pasar la Comunidad Valenciana.

Precisamente este jueves, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha denunciado el "abuso absoluto" que, a su juicio, supone que el Gobierno de Andalucía haya decidido eliminar el impuesto de Patrimonio cuando es "receptora neta" de los recursos de las comunidades de régimen común en el sistema de financiación autonómica, mientras que Baleares es "aportadora neta". Madrid, Cataluña y Baleares son las únicas tres comunidades que aportan un saldo neto a la bolsa común de las comunidades. Con su contribución y la del Estado, que es mayor a la de las tres, se reúne el total del fondo que forma parte del sistema de financiación autonómica, del que Andalucía es receptora.

Así se ha expresado Armengol en un desayuno informativo de Europa Press, reprochando la decisión del presidente de Andalucía, Juanma Moreno, de acabar con el impuesto de Patrimonio en su territorio. "Lo que no es posible es que con esa aportación solidaria de todo el conjunto de España a Andalucía, luego se dedique eso a eliminar el impuesto a los más ricos", ha censurado. Con todo, Armengol también ha querido salir en defensa de los barones socialistas que han decidido aplicar diferentes rebajas fiscales en sus territorios,, asegurando que respeta "muchísimo" las medidas que decidan aplicar otros compañeros socialistas.