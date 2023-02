Moreno pide cambiar la ley del ‘sólo sí es sí’ y parar los ataques a Andalucía

A pesar de que sus palabras comenzaron con el reconocimiento que “en un acto así, siempre se espera que se cante el himno, también tengo que dejar un mensaje institucional”, éste no defraudó. En apenas 24 minutos en los que fue interrumpido con aplausos en 17 ocasiones incluida la final, el presidente de la Junta de Andalucía aprovechó la entrega de las medallas de la comunidad para dejar claro que “Andalucía no acepta tutelas ni injerencias. Los andaluces no aceptamos que se pongan obstáculos en nuestro camino situándonos en desventaja para competir en igualdad”.

Podía haberlo dejado ahí, pero no lo hizo: “no es justo que se ataque nuestra autonomía, mientras que a otros territorios siempre, siempre, siempre, se les pone una alfombra roja”. La puntilla final fue la necesidad de que en Andalucía “tenemos derecho a buscar mejores herramientas para el bienestar y el progreso, bajando impuestos, facilitando la creación de empresas, atrayendo inversión, fortaleciendo nuestros sectores económicos y adaptando el tejido productivo a la economía del futuro”.

Estas tres sentencias que resumen la esencia del mensaje que este martes se quiso transmitir, el Teatro de la Maestranza, le interrumpió dos veces con aplausos”.

En el fondo de la misma, se encontraba la justificación dada en estos últimos meses sobre el recurso que la Junta de Andalucía presentó la semana pasada ante el Tribunal Constitucional del impuesto a las grandes fortunas y sobre el que el Ejecutivo argumenta que invade competencias autonómicas en materia fiscal y de representación política al no haber podido alegar contra la tramitación del mismo.

El corolario fue, en medio de datos ya conocidos de creación de empleo y cifras del PIB, la felicitación conjunta por haber convertido a Andalucía “en la tercera locomotora económica de España, detrás de Madrid y Cataluña y con la aspiración a ser la segunda”. Los aplausos eran entonces ocho desde que comenzara su discurso.

No fue el único dardo en la línea de flotación de las medidas del Ejecutivo central. La Ley del sólo sí es sí, también dejó el camino más que abonado para merecer una mención a una polémica que no falta en convocatoria alguna de cualquier miembro del Gobierno andaluz. “Andalucía protege a las mujeres que son víctimas de la violencia machista y agresiones sexuales. Aquí las mujeres reciben amparo legal y comprensión ante la posibilidad de que sus agresores queden en libertad como consecuencia de una ley que está tardando demasiado tiempo en corregirse. Las mujeres andaluzas pueden estar seguras de que su comunidad va a estar siempre a su lado”.

Poco antes, en el mismo escenario y con estas dos medidas sobre la mesa, Juanma Moreno demandaba ante los micrófonos de Canal Sur la celebración “cuanto antes” de elecciones generales. No es la primera vez que lo hace, pero en el marco de la celebración del Día de Andalucía, tal vez haya sido la más contundente de las ocasiones en las que lo ha hecho. El presidente de la Junta reclamó que “cuanto antes los ciudadanos elijan un gobierno estable, que es lo que necesita España”.

A su juicio, las “discrepancias” en el seno del Consejo de Ministros entre los socios de coalición, fueron el eje de su argumento para reclamar la convocatoria electoral anticipada para conseguir “un gobierno que necesita estabilidad” para el diseño de “objetivos a medio y largo plazo”, antes de apuntar que “defiendo la estabilidad en los gobiernos para crear bienestar, riqueza”.

Sobre este último apartado, el presidente de la Junta confesó tener abierta una negociación con empresarios y sindicatos para adoptar “un paquete de medidas que ayuden a las familias y las pymes que lo están pasando francamente mal para amortiguar el golpe”, del que ha asegurado que “estamos trabajando desde hace meses” y expresó su deseo de querer “un acuerdo que permitiese la base” de ese paquete de ayudas.

Moreno hizo un repaso completo de los merecedores de las medallas, así como los Hijos Predilectos reconocidos durante el día de ayer, además de aprovechar la oportunidad para homenajear a los mayores, agricultores y ganaderos, al mundo del arte, la empresa y la solidaridad mostrada por Andalucía en la ayuda a los afectados por el terremoto de Turquía y Siria, algo que a su juicio “permite construir una Andalucía mejor y avanzar juntos hacia el futuro con determinación y orgullo... ¡Eso es andalucismo!” Fue la única referencia a este concepto esgrimido durante los últimos meses como uno de los ejes en el que se basa su idea de la vertebración de su actuación legislativa.

El marco y las ganas de celebración lo reclamaban, pero también las críticas recibidas propiciaron la defensa de los servicios públicos en un mensaje claro de “valoremos lo nuestro”, ya que “Andalucía tiene un buen sistema público de educación, de protección social y de salud”. Sobre éste último, el presidente de la Junta se detuvo para aclarar que “nuestra sanidad es cada vez más moderna, un referente de investigación y tratamientos más avanzados, gracias al esfuerzo de excelentes profesionales”.

También en línea con lo apuntado desde que comenzara la legislatura, esto es en que "vamos bien, pero queda mucho por hacer”, Moreno quiso apuntarse a “no perder la cara a los problemas, que los hay y por eso trabajamos todos los días por mejorar y consolidar nuestros servicios públicos con la seguridad de que son parte esencial e irrenunciable de la sociedad que queremos ser”. “Nuestros servicios públicos nos amparan a todos, sin exclusiones, sin más diferencia que cuidar a quien más lo necesita”, dijo más adelante.

Fiel a sí mismo, el presidente de la Junta insistió en que “creo en una Andalucía líder. Siempre he creído. Con responsabilidad y con mucha humildad, porque el liderazgo de Andalucía nos necesita a todos. Por eso apelo a la unidad, al esfuerzo colectivo, a una alianza generosa y útil para todos los andaluces”. Sus últimas palabras fueron para Blas Infante: “Andaluces de todos los campos y partidos, venid a esta labor. Los hombres de ideas más opuestas, unidos por el ideal de una Andalucía grande”.