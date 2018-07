Mar Moreno dice que las ayudas fueron avaladas por el Parlamento y los expertos de los partidos

María del Mar Moreno, ex presidenta del Parlamento andaluz y ex consejera de Presidencia de la Junta, ha defendido este miércoles que las ayudas investigadas en el caso de los ERE fueron aprobadas por la Cámara, donde donde todos los grupos políticos tienen asesores legales que son expertos en la materia.

Moreno ha declarado como testigo en el juicio que celebra la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y ha sido preguntada por su conocimiento cuando fue presidenta del parlamento (2004-2008) y como consejera de Presidencia y portavoz del gobierno andaluz (2010-2012).

Ha ratificado lo declarado cuando compareció como investigada ante el Tribunal Supremo, que finalmente la exculpó, asegurando que desconocía el uso irregular de las transferencias de financiación y el acuerdo marco de 2001 que se utilizaban para pagar las ayudas investigadas.

Las ayuda, según la ex consejera, eran perfectamente conocidas por los grupos parlamentarios que aprobaban los presupuestos, ya que en la Comisión de Hacienda acuden diputados expertos en el tema a tratar, los partidos disponen de asesores legales y además pueden pedir información institucional a la Oficina de Control Presupuestario del parlamento.

Cuando finalmente los diputados votan el presupuesto, "lógicamente ha funcionado la cadena de confianza en su portavoz en esa materia", ha aseverado.

En varios momentos de su intervención ha defendido la necesidad de que los gobiernos autonómicos y nacionales presten ayudas a empresas en crisis, con independencia de que los casos concretos de fraude y de intrusos sean un hecho "deleznable y aborrecible".

En ese sentido interpreta sus primeras declaraciones como portavoz apoyando las ayudas a empresas en crisis y en grandes conflictos laborales.

"Entonces no sabíamos a qué nos enfrentábamos", ha dicho.

Moreno ha declarado que lo que ella decía como portavoz del gobierno "no respondía a su conocimiento directo" sino que era lo que le transmitían los expertos de cada área. Ha puesto este ejemplo: "Que yo informe sobre un avance en células madre no me convierte en una experta".

Ha explicado también su experiencia personal de lo que significó el caso de los ERE desde el punto de vista de la cobertura mediática y el "debate fuerte" que se produjo en el panorama político andaluz.

Así, ha destacado que el 80% de sus declaraciones como portavoz del gobierno durante dos años tuvieron que ver con el tema de los ERE. "Cuatro veces por semana durante dos años", ha recalcado.

También ha relatado como vio al entonces presidente de la Junta José Antonio Griñán, ahora enjuiciado en esta vista, que estaba "preocupado por el tema y ocupado en colaborar al máximo con la administración de justicia".

Sin embargo, "no pensó en ningún momento que le afectaría personalmente".

“Nos íbamos enfrentando día a día a las informaciones en prensa, a lo que pedía el juzgado, a las filtraciones, en un proceso muy dinámico” que fue creciendo "hasta la enjundia que ha alcanzado". Ella personalmente nunca supo del uso inadecuado de las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas y el Consejo de Gobierno no trataba esos aspectos presupuestarios porque "siempre llegaban con el aval del consejillo" o consejo de vice consejeros y "se supone que vienen con un visado de legalidad".

El letrado que ejerce la acusación en nombre del sindicato Manos Limpias le ha preguntado si las ayudas a empresas en crisis se hacían con un una intención de "rédito electoral" Y Moreno ha respondido que el 100% de la actuación de cualquier gobierno es solucionar los problemas de la gente. El hecho de que una política "sea bien acogida por los destinatarios no desmerece su intencionalidad" ha afirmado.