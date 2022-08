Moreno arranca la mayoría absoluta frente a una oposición cargada de dudas

La actividad política en Andalucía comienza esta semana a recuperar la normalidad con la convocatoria de un nuevo Consejo del Gobierno de Juanma Moreno, que desplegará su mayoría absoluta frente a las dudas de la oposición y retos tan importantes como la sequía, la inflación o las elecciones municipales de mayo de 2023.

Durante los más de dos meses transcurridos desde que consiguió la mayoría absoluta el 19-J, que ha dejado descolocados a los partidos de la oposición, el Gobierno de Moreno ha mantenido una intensa actividad durante el mes de agosto, en el que ha aprobado dos leyes y decenas de nombramientos en sus trece consejerías.

La ley de los regadíos de Doñana y la de Economía Circular volverán al ParlamentoLa condena de los ERE ha minado la moral del PSOE, que piensa ya en las municipales

Quedan los nombramientos en las ocho delegaciones provinciales y que el presidente decida quien será el o la nueva portavoz de su Ejecutivo, en lo que ha estado reflexionando durante el verano.

En la primera quincena de agosto, el primer Gobierno monocolor del PP en Andalucía no ha parado de hacer oposición al Ejecutivo de Pedro Sánchez en asuntos como el decreto de ahorro energético que, a diferencia de la Comunidad de Madrid, no quiere judicializar en el TC, y con demandas como las medidas contra la sequía y la reforma de la financiación autonómica.

Oficialmente, la actividad en el Parlamento de Andalucía de la XII legislatura comenzará el 1 de septiembre y a partir de esa fecha los populares desplegarán un paquete legislativo, un "tsunami" de leyes, con el encargo de Moreno de "dialogar y consensuar", pese a la mayoría absoluta.

El grupo del PP-A (58 diputados) quiere que la mayoría "suficiente no se note" y asevera que "no habrá rodillo", extremo que no se cree la oposición, con lo que el paquete legislativo que tiene previsto presentar entre septiembre y diciembre supondrá la prueba del algodón para una y otra parte.

Durante este periodo de sesiones el Gobierno popular tiene la intención de llevar al Parlamento leyes como la polémica de los regadíos en Doñana o de la Economía Circular, que decayeron con el adelanto electoral. A estas se sumarán la ley de la Policía Local; la de Función Pública; la de Salud Pública; y los reglamentos de la ley de Impulso para la Sostenibilidad (Lista) y de la Oficina contra el Fraude.

La intención de Moreno pasa también, según fuentes populares, por acometer cambios en la dirección del PP-A, tras la marcha de Elías Bendodo a la coordinación nacional y la incorporación a su gobierno de la secretaria general, Loles López, como consejera de Inclusión Social e Igualdad.

Las quinielas apuntan al diputado cordobés Antonio Repullo, actual coordinador regional del partido, como próximo secretario general.

Las fuentes consultadas por Efe dan por hecho que habrá cambios con la vista puesta en las municipales de mayo, pero precisan que, si Moreno ya los ha decidido, "solo lo sabe él" y que se conocerán poco antes de que sean anunciados en septiembre, como ocurrió en con el nuevo Gobierno andaluz.

Por su parte, el PSOE-A, el principal partido de la oposición, ha comenzado a activar a sus cuadros para afrontar los comicios locales, en los que se juega el color político de la comunidad y comprobar si el partido y su actual líder, Juan Espadas, se han recuperado del batacazo electoral del 19-J, en el que los socialistas cosecharon el peor resultado de su historia en la comunidad (30 diputados).

Desde las elecciones autonómicas, los socialistas han ido acumulando durante julio y agosto noticias negativas que han dejado tocada su moral y su capacidad de oposición. A finales de julio, el Tribunal Supremo hizo pública la condena por el caso de los ERE a los ex presidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a otros quince antiguos altos cargos.

Y más recientemente, el 18 de agosto, la familia de Griñán confirmó que prepara pedir un indulto parcial al Gobierno de Pedro Sánchez para evitar que el ex presidente vaya seis años a prisión por prevaricación y malversación. "La condena es injusta y la petición del indulto es una cuestión personal", esgrime la dirección del PSOE-A, que dará de nuevo explicaciones sobre este asunto cuando se conozcan los argumentos de la condena del caso ERE en septiembre, ocho meses antes de las municipales, y con decenas de piezas aún por enjuiciar.