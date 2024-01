Moreno garantiza la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril sin restricciones de agua

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha mandado un mensaje tranquilizador sobre la aplicación de restricciones si continúa la situación de falta de lluvias y, sobre la celebración de la Semana Santa y la Feria de Abril, ha enviado un "mensaje tranquilizador" porque "no vamos a tener ningún problema de suministro de agua en el ámbito urbano".

Respecto a cuándo podrían llegar las restricciones en el abastecimiento de agua si no lloviera en cantidad en los próximos meses, el presidente ha expuesto que para evitar restricciones en las grandes ciudades a partir de julio, tendría que llover en torno a entre 500 y 600 litros por metro cuadrado, confiando en que esas lluvias también se produzcan en los meses de marzo y abril, más propensos a ello. Con unos 300 litros por metro cuadrado, según ha apuntado, también se podría "salvar" el verano.

"Si no lloviese ya nada septiembre, octubre y noviembre, entonces nos cortamos las venas de manera colectiva porque yo ya no sé lo que hacer", ha expresado el presidente en tono distendido, apuntando que las obras hídricas que se están haciendo son muy lentas y carísimas, y la sequía va mucho más rápida que dichas infraestructuras. Según ha añadido, si no lloviera nada, nos pondríamos en el "peor escenario posible" y habría que recurrir a la medida de traer barcos con agua para el abastecimiento de la población.

En cualquier caso, desde la Junta se advierte que otra cosa es que haya restricciones en el ámbito agrario o en algunas zonas industriales, pero de aquí a las grandes fiestas de primavera, el suministro está "absolutamente garantizado" en las grandes ciudades.

Acuerdos con el Gobierno central

Juanma Moreno ha insistido en su disposición a hablar y a llegar a acuerdos con el Gobierno central en la adopción de medidas para hacer frente a la sequía, pero ha advertido de que no va a permitir que haya tratos "diferentes" para unas y otras comunidades. "Lo que pido es que el Gobierno Central haga un paquete de medidas ambicioso, extraordinario e inminente para que podamos empezar a trabajar por la vía de urgencia y, por supuesto, que cualquier cosa que haga en Cataluña, en el ámbito de las políticas hídricas, exactamente igual las tiene que hacer en Andalucía", ha dicho Moreno, recordando que la comunidad catalana está padeciendo también la sequía.

"Yo quiero buen rollo y quiero llevarme bien, pero lo que no voy a permitir bajo ningún concepto es que haya un trato diferente en un tema tan sensible como el agua en un territorio sobre otro territorio porque somos españoles todos y todos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías", ha añadido el presidente andaluz. Moreno ha recordado que el Gobierno central, responsable del 67% de las políticas hídricas en Andalucía a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), tiene pleno conocimiento de las necesidades en materia de obras, y ha apuntado que, de hecho, hay 30 obras de interés general que el Estado tiene que hacer y que todavía no se han comenzado. Moreno ha considerado que se debería establecer un "cronograma" sobre las actuaciones que se deben poner en marcha y que no son sólo transferencias de agua, sino también desaladoras, reutilización de aguas, canalizaciones y pantanos.

En su opinión, el Gobierno tiene que entender que Andalucía se está jugando su "presente y futuro" y que sin agua no puede funcionar y que España, sin Andalucía, "no puede funcionar". Ha recalcado que no tiene ningún problema en hacerle llegar a la vicepresidenta Tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "punto por punto", cada una de las peticiones de la Junta.

Antonio Sanz pide trasvases

El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, ha instado al Gobierno a diseñar sus medidas para contrarrestar la sequía porque "lo que tenemos que hacer las administraciones es sumar y contribuir a aportar el máximo de recursos hídricos para la ciudadanía". Sanz ha sostenido que "Andalucía viene reclamando trasvases desde hace años al Gobierno", al tiempo que ha mencionado la posibilidad de recibir agua de Portugal, de la presa del Alqueva, pensando en la provincia de Huelva, a lo que ha sumado una demanda similar para la provincia de Almería. "Es una polémica que no tiene sentido mantenerla porque, evidentemente, sí que hemos planteado trasvases".

Sanz ha defendido que "nosotros lo que simplemente hacemos es plantearle al Gobierno que haga un esfuerzo similar para mejorar la situación de Andalucía", mientras ha evocado que las desaladoras son "competencias del Estado", a lo que ha sumado que se "necesitan más presas, ésa es competencia del Estado", junto con trasvase, "eso es competencias del Estado". "No hay que buscar polémica, hay que reclamar que cada uno actúe como debe", ha afirmado.

Después de esgrimir que "Andalucía está en una situación de sequía extrema y no es alarmar, es una realidad", el consejero de la Presidencia ha demandado que "Andalucía lo que hace es volver a adelantarse y salir en auxilio de los ayuntamientos con un cuarto decreto de medidas contra la sequía".

El consejero de la Presidencia ha argumentado que el trabajo del Gobierno andaluz en este ámbito se ha traducido en "el impulso de 1.097 actuaciones en materia de agua, 111 grandes infraestructuras finalizadas, 90 obras que tenemos en ejecución, 52 actuaciones en licitación, 244 proyectos de obras que están en redacción o en licitación y 600 actuaciones que hemos hecho finalizadas de restauración de cauces de río", antes de argumentar que "hemos ejecutado en 2023 377 millones de euros de obra pública", por cuanto ha afirmado que "hoy el agua representa la mayor obra pública de la Junta de Andalucía".

"La falta de agua es un problema que no podemos solucionar una Administración en solitario", ha sostenido Sanz, quien ha asegurado que "no busco polémicas", pero ha reconocido su sorpresa por el hecho de que "le sorprenda al Gobierno que le reclamemos que ejerza sus competencias y eso es simplemente pedir que todo el mundo ayude, que todo el mundo arrime el hombro, que es lo que pidió el presidente de la Junta de Andalucía en el día de ayer".