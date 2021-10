Moreno sospecha que el Gobierno "quiere sustituir al PNV por Bildu" para aprobar los presupuestos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha apuntado este jueves que "parece" que el Gobierno de Pedro Sánchez "quiere sustituir al PNV por Bildu para aprobar los Presupuestos" Generales del Estado (PGE) de 2022 y "sacar adelante decretos" que tiene pendiente de convalidar el Ejecutivo en el Congreso de los Diputados.

Así lo ha indicado el presidente andaluz en una entrevista en La 1 de TVE, en la que ha indicado que no le "convence" lo que dice Pedro Sánchez acerca de que no aceptaría sacar de la cárcel a 200 presos de ETA a cambio de un apoyo de Bildu a los PGE, porque "hemos visto la relación fluida, incluso cómplice, que la organización política Bildu mantiene con el Gobierno socialista".

Moreno ha llamado la atención al respecto acerca de que "hace solo unas semanas el PNV amenazaba con romper los acuerdos parlamentarios que tiene con el Gobierno, y justamente unos días después, qué casualidad, hay un principio de acuerdo que parece que quieren sustituir al PNV por Bildu para aprobar los Presupuestos y sacar adelante decretos que tiene el Gobierno" pendientes de convalidar.

En esa línea, el también líder del PP-A ha comentado que "todo apunta en que hay un interés del Gobierno en apoyarse en Bildu, que sigue sin rechazar, sin condenar de manera contundente el terrorismo de ETA", que en Andalucía ha generado "500 víctimas directas", según ha subrayado Juanma Moreno, quien ha incidido en que la banda "ha asesinado de manera cruel y fríamente a muchos españoles".

"La dignidad de esas familias rotas tiene que estar por encima de cualquier interés partidario, y por supuesto por encima de los Presupuestos", ha aseverado Juanma Moreno, quien ha afirmado que él mismo "mañana rechazaría todas las propuestas que vienen en el Presupuesto de cara a 2022 si para eso tenemos que humillar a las víctimas del terrorismo de ETA".

En ese sentido, ha sostenido que, "si mañana me preguntara el Gobierno si en Andalucía vamos a hacer algo a costa de sacar a 200 asesinos de ETA de la cárcel, le diría que no, que no haga nada en Andalucía el año que viene, pero esos 200 asesinos que sigan en la cárcel".

"Malos" presupuestos para Andalucía

No obstante, Moreno ha indicado que las inversiones que pretenda llevar a cabo el Estado "no las puede frenar" él, que no puede "impedir" que la Administración central "mañana haga una carretera o una línea férrea" en la comunidad, si bien ha subrayado que las inversiones que contempla el proyecto de PGE 2022 para Andalucía "han sido una vez más bastante malas, porque no se cumple ninguno de los grandes objetivos que nos habíamos marcado".

"Son unos malos Presupuestos para Andalucía porque no aportan recursos para las grandes infraestructuras pendientes" y "para nada cumplen con las expectativas que tienen los andaluces", ha manifestado Moreno antes de añadir que las cuentas estatales del año que viene "tienen un beneficiario que es la comunidad autónoma de Cataluña", algo que el presidente andaluz ha vinculado a que "hay un acuerdo con formaciones políticas independentistas en Cataluña con el Gobierno de Sánchez, que ha primado ese interés desde el punto de vista territorial hacia Cataluña", en "detrimento de Andalucía".

En esa línea, el presidente de la Junta ha hablado de unos PGE "muy frustrantes", porque "no cumplen con los objetivos que nos habíamos marcado, y cometen un grave error", porque "España saldrá adelante de esta crisis si sale Andalucía, que es casi un 20% de la población de España", según ha subrayado para enfatizar que, "si Andalucía va bien, España va bien".

Moreno ha concluido que él pide "siempre lealtad institucional, cooperación y trabajar juntos", pero ha apostillado que eso "no es hacer esa España multinivel de la que habla" Pedro Sánchez, "que significa privilegios para unos y empobrecimiento para otros", ha criticado el presidente de la Junta antes de advertir de que desde Andalucía "esa España a dos velocidades nunca la vamos a aceptar".