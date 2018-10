Moreno y Casado se reparten, a duras penas, las listas

El candidato del PP a la Junta, Juanma Moreno, y el líder del partido, Pablo Casado, han alcanzado un difícil acuerdo para confeccionar las listas populares para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre. Difícil porque ha dejado a muchos presidentes provinciales partidarios de Pablo Casado y, antes, de María Dolores de Cospedal sin sus candidatos preferidos en beneficio de Moreno. Para otros dirigentes, sin embargo, la confección de la lista ha sido una desautorización plena, caso de Sevilla y de Cádiz.

Longoria se baja del cartel

Un ejemplo paradigmático es el de Huelva. Guillermo García Longoria fue uno de los pocos casadistas que había en Andalucía al inicio de las primarias del PP; aspiraba a entrar en la Cámara andaluza, pero finalmente se queda fuera. La secretaria general del PP andaluz, Dolores López, será la número uno y el presidente provincial, Manuel Andrés González, el segundo. García Longoria deberá esperar a otras elecciones.

Lo sucedido en Huelva se debe interpretar como un modo de reafirmación del poder de Juanma Moreno en Andalucía y de sus direcciones provinciales. Sin embargo, en Sevilla ha ocurrido lo contrario. El ex alcalde Juan Ignacio Zoido será, finalmente, quien encabece la lista a las autonómicas, aunque el también ex ministro salió del Parlamento andaluz y dejó la presidencia del PP en la comunidad autónoma porque si interés estaba en otros ámbitos. Al número uno de Sevilla aspiraba la presidenta provincia, Virginia Pérez.

Zoido regresa al Parlamento

Virginia Pérez le ganó las primarias, en una dura batalla, a Zoido y a uno de sus hombres de confianza, Juan Bueno, peor la llegada de Casado no le ha sido propicia. En Córdoba sí estaba más claro que el ex alcalde José Antonio Nieto iba a ser el número uno. A este ex secretario de Estado de Seguridad se le cita como uno de los posibles sustitutos de Juanma Moreno si las elecciones del 2 de diciembre le son muy adversas.

En el resto de las provincias, Juanma Moreno ha logrado colocar a sus personas de confianza en los primeros puestos. La parlamentaria Ana Mestre será la número uno por Cádiz, desplazando al tres a la casadista Teresa Ruiz Sillero. El presidente provincial, Antonio Sanz, no concurrirá en estas elecciones.

La granadina Marifrán Carazo, cercana también a Moreno, pero no a la dirección provincial, encabeza la lista por Granada. Y en Almería, Carmen Crespo es la número uno, a pesar de que la dirección almeriense, encabezada por Gabriel Amat, había apostado por Cospedal, primero, y Casado después.

La sintonía entre Juanma Moreno y Pablo Casado no se ha resentido, más bien han sido los seguidores de uno u otro en las provincias los que han manifestado su descontento. Casado vendrá varias veces a Andalucía a hacer campaña electoral, pero no irá en la misma caravana, sino que contará con un agenda propia.

Oficialmente, desde Génova se explica que las caravanas paralelas servirán para cubrir más territorio, aunque es una muestra de desapego de Casado ante Moreno. No ocurrirá, así, en el caso de Albert Rivera e Inés Arrimadas con Juan Marín, quienes sí irán juntos durante la campaña.