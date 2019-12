María Jesús Montero responde a Bravo que la Junta no está intervenida

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha contestado a la carta que le envió el consejero Juan Bravo para abordar la salida de la Junta a los mercados para financiar su deuda. La respuesta es la misma: la comunidad no podrá endeudarse de este modo hasta que no cumpla con los criterios de déficit. Cuando así sea, la Junta pasará a encontrarse bajo Facilidad Financiera. Entonces, sí será posible compatibilizar la financiación en los mercados con la del Estado. Hasta ahora, la comunidad consigue el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que está sujeto a determinadas condiciones de control y a un interés que, en estos momentos, es de cero.

En la misiva, del 26 de diciembre, la ministra sevillana no se ahorra críticas al Gobierno andaluz por haber sostenido, públicamente, que la Junta ha sido intervenida. "Permíteme expresar mi satisfacción porque en tu escrito no hayas hecho alusión a la 'intervención' (...), en contraposición con algunas expresiones vertidas" por otros responsables de la Junta "en las que se llegaba a hablar textualmente de un 155 económico". En efecto, el Gobierno andaluz entendió la negativa a salir a los mercados, que se deriva de la ley de sostenibilidad presupuestaria, como un ataque a la autonomía y una intervención de las cuentas, aunque la única comunidad sometida a este control es Cataluña. Montero, que ha sido reprobada por el Parlamento andaluz a causa de las entregas a cuenta, descarga con ironía un malestar más que evidente con el Gobierno de Juanma Moreno.

El titular andaluz de Hacienda, Juan Bravo, había solicitado por carta a la ministra que dejase a la Junta financiarse de un modo mixto: parte en los mercados, parte a través de los fondos estatales, pero la respuesta es que es imposible mientras la Junta siga sin cumplir el objetivo de déficit. En 2018, la Junta se salió una décima del listón, debido a la gestión del anterior Gobierno socialista, pero en 2019, ya con el PP y Ciudadanos, es muy posible que no lo cumpla al haber contado con unos ingresos estatales por IVA que no están recogidos en los presupuestos nacionales. A Montero no se le escapa este hecho y le escribe: "Cuestión en la que confío estés poniendo todo tu empeño, ya que es el mejor camino para conseguir la sostenibilidad".

Montero explica cuáles serían los pasos a seguir para salir a los mercados: cumplir con el déficit de 2019, que debe ser del 0,1%; con las reglas de gasto y de deuda, y acogerse al fondo de Facilidad Financiera. Esta estación es intermedia, pero le permite salir del grupo de comunidades acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), donde está ahora. En este estadio puede compatibilizar la financiación estatal con la del mercado. Una vez en este escalón y con una clasificación aceptable de las agencias de rating, accedería a financiarse sólo en los mercados.

La ministra de Hacienda le agradece que Bravo no cite en su carta que la Junta esté intervenida, que sí es una acusación general del Gobierno andaluz. La ministra le aconseja que el Ejecutivo de Moreno rectifique sobre ello, ya que es malo desde el punto de vista reputacional para la propia Junta. Sobre la supuesta intervención, María Jesús Montero explica que son "unas afirmaciones absolutamente desproporcionadas, alejadas de la realidad y carentes de justificación, que podrían devenir en un coste reputacional importante para Andalucía, por lo que merecen una rectificación por vuestra parte, dada la gravedad de los hechos". Y añade: "Andalucía no está intervenida, puede abandonar los mecanismos extraordinarios de liquidez y salir a los mercados si así lo decide, en el ejercicio de su autonomía".