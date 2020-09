Montero necesita un presupuesto

La sombra que en España es alargada no es la de los cipreses, sino la de Cristóbal Montoro. Sus presupuestos, los que dejó para el último Gobierno de Mariano Rajoy, son los que aún están en vigor y una de sus leyes, la de estabilidad presupuestaria, es la que impide a los ayuntamientos gastar los 15.000 millones de euros que han acumulado como remanentes desde el año 2013. Esta sombra es la que ha terminado por oscurecer a su sucesora, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que acaba de cosechar un sonoro revés de todos los partidos del Congreso, a excepción de PSOE y Unidas Podemos.

Desde los ministerios dirigidos por Podemos se señala a Montero como la culpable de haber negociado con cierta prepotencia el decreto de los remanentes, pero algunos socialistas de la administración de Pedro Sánchez también opinan que la diputada sevillana se ha andado con arrogancia. Ni el PNV, tan habitual en todos los acuerdos, ni Ciudadanos, que comenzaba a trabar cierta complicidad con el PSOE, ni los alcaldes de la órbita de las confluencias de Podemos han apoyado el decreto. Y el momento es, especialmente, crítico, porque Montero tiene que comenzar ahora a negociar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Algunos ayuntamientos españoles acumulan en los bancos 15.400 millones de euros, procedentes de superávit presupuestarios de años pasados, es una cantidad desorbitada, un 1,2% del PIB español del año 2019, varias décimas más del porcentaje de la producción de 2020. Se trata de un dinero que hoy podría destinarse a incentivar las economías locales o, directamente, a ayudar a los servicios sanitarios y sociales con los enormes gastos de la pandemia. Es un silo repleto de trigo en una ciudad asediada por el hambre. Y no se puede tocar.

El culpable de esta situación tan surrealista es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una normativa impuesta por la política de austeridad que imperó en la Unión Europea después de la Gran Recesión y cuyo paradigma legislativo es el artículo 135 de la Constitución, impuesto por la comunidad internacional en días aciagos. Esta ley obliga a que los ayuntamientos y diputaciones se sitúen de modo permanente en la estabilidad presupuestaria, que es la de déficit cero o de superávit.

Si un ayuntamiento generase un crédito con cargo a los remanentes de años anteriores, incurriría en déficit, de ahí que estos fondos sólo pueden utilizarse para amortizar deuda. La ley, no obstante, contempla algunas excepciones para situaciones de emergencias y recesiones graves, como sin duda es la pandemia del Covid, en las que sí se podría incurrir en déficit, pero este artículo, el 11.3, no es aplicable ni a los ayuntamientos ni a las diputaciones. ¿Por qué? En teoría, porque las entidades locales, a diferencia del Gobierno central y los autonómicos, no son entes autónomos.

Con este problema legal, la ministra María Jesús Montero contempló un plan que algunos definen como audaz. No era malo del todo para los ayuntamientos y, en cualquier caso, iba a ser voluntario, pero incluía una palabra que se ha revelado como maldita: préstamo. Los ayuntamientos entregarían como préstamo los 15.000 millones de euros -las cifras difieren un poco sobre el montante total- al Gobierno central y éste se los iría entregando a los municipios en un plazo de 15 años. En los dos primeros años, 5.000 millones de euros y, a partir de entonces, el resto. Y con intereses, lo que no hacen los bancos depositantes debido al precio negativo del dinero.

A excepción de los alcaldes y presidentes socialistas de diputaciones, nadie defendió una operación que dejaba al Gobierno central como un voraz manirroto dispuesto a zamparse los remanentes de los ayuntamientos en una operación presentada como un chantaje. Desde el Ministerio de Hacienda se explica que el Gobierno no necesita una nueva línea de crédito, porque en el mercado se encuentra el dinero más barato, pero no es menos cierto que los 15.000 millones de las ciudades españolas se cobran sin exposición a la vigilancia externa.

María Jesús Montero ha pecado, como poco, de exceso de confianza, es que lo ha visto tan claro que no contemplaba el no, que no comprende cómo se puede elegir la nada a una entrega, a lo largo de 15 años, de tanto dinero. Y es eso lo que muchos han entendido como un chantaje. Con el proyecto de Presupuestos Generales del Estado puede ocurrir algo parecido. Las cuentas son el único modo de vehicular los 140.000 millones de euros de los fondos de la Unión Europea, pero, siendo esto cierto, también cabe el no. Estas situaciones, por dramáticas que sean, ocurren.

El Gobierno de Pedro Sánchez, además, ha dejado despistado a Ciudadanos esta semana. Muy despistado con un acercamiento a Esquerra Republicana y a los cuatro diputados del PDECat que podría liberar a Sánchez de pactar los presupuestos con Inés Arrimadas, a pesar de que no sería la primera vez que los independentistas se oponen a unas cuentas y obligan a una convocatoria de elecciones.

Pero si así ocurriese, si el Gobierno cegase la vía de Ciudadanos, Arrimadas no tendría más remedio que darle la razón a Pablo Casado cuando éste sostiene que en Sánchez no se puede confiar. Una versión intermedia sostiene que es el PSOE el que no confía en Ciudadanos, porque el precio que le pide es que apoye una moción de censura en Madrid contra la presidenta Isabel García Ayuso.