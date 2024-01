Miles de sevillanos arropan a los Reyes Magos en una tarde marcada por el buen tiempo y ambiente

Miles de sevillanos han arropado a los Reyes Magos desde su salida a las 16,30 horas de este viernes desde la Fábrica de Tabacos, sede de la Universidad de Sevilla (US), tras ser coronados Melchor, Gaspar y Baltasar por el rector de la US, Miguel Ángel Castro; el arzobispo de Sevilla, JoséÁngel Saiz Meneses; y el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Tras las fuertes precipitaciones que acompañaron al Heraldo en la tarde de este pasado jueves, lo que no impidió que el alcalde le entregara las llaves de la ciudad, un cielo despejado ha contribuido a dar más brillo aún a una cabalgata llena de colorido, alegría y música.

El cortejo, formado por 33 carrozas, ha arrancado desde la calle Palos de la Frontera con un primer puñado de caramelos tirado al cielo en señal de recuerdo a los que ya no están y a los sones de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes. En total y hasta las 22,00 horas --momento en el que está prevista su entrada--, se repartirán 100.000 kilos de caramelos y, este año como novedad, 1.500 kilos de mojama en envases de quince gramos cada uno para no ocasionar incidentes. El cortejo está compuesto por 3.000 integrantes, tiene 45 minutos de paso y el mismo recorrido que en 2023. Durante el recorrido, tanto el arzobispo de Sevilla como el regidor sevillano han entregado caramelos a pie de calle.

Este año, los Reyes Magos están encarnados por Jesús Vera Carrillo (Melchor), presidente y fundador de la promotora inmobiliaria ABU; Federico Alonso Aliste (Gaspar), director médico y CEO de Tecnoláser Clinic Vision, y José Luis Cabeza Hernández (Baltasar), fundador de Mesón Serranito. La cantante Laura Gallego es la diosa Palas Atenea --que micro en mano se ha arrancado con canciones para animar a los sevillanos-- y el Mago de la Fantasía lo representa Andrés Morilla, director de HiperHostelería RV. El Gran Visir lo encarna Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla y la Estrella de la Ilusión, Margarita Cabanás Jiménez, jefa del Servicio de Oftalmología del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

La Estrella, finalmente, no lanza entradas de Icónica --el festival de música que se celebra en verano en la Plaza de España--"por motivos de seguridad" pero sí repartirá cien "tarjetas de la ilusión" premiadas con una entrada doble para asistir a uno de los conciertos de Icónica Sevilla Fest, de entre un total de 50.000, por "lugares emblemáticos de la ciudad que han sido fuente de inspiración de diez temas de artistas icónicos de los más diversos estilos y géneros".

La comitiva de Sus Majestades de Oriente cuenta con cuatro carrozas dedicadas a la celebración de efemérides del Cuerpo Nacional de Policía, con 200 años de extistencia; la Universidad Pablo de Olavide (UPO), que conmemora sus 25ª aniversario, y los colegios oficiales de Ingenieros Industriales y de Economistas de Sevilla. A estas carrozas se suma una dedicada al Consejo Regulador de la Mojama de Barbate (Cádiz) y Mojama de Isla Cristina (Huelva).

El Ayuntamiento, como cada año, ha preparado un dispositivo especial de Policía compuesto en esta ocasión por 188 agentes. Toda la flota de vehículos está disponible para este día, distribuida por los barrios y por las dos cabalgatas que se celebran esta misma tarde, participando un total de 90 vehículos, entre patrulleros y todoterrenos, y 63 motos.

La Policía Local verificará, además, los permisos de conducir de los conductores de las carrozas y se efectuarán controles de alcoholemia a los mismos. Además del operativo de tráfico, cinco equipos de intervención de la Policía controlarán también los espacios cercanos al recorrido de la cabalgata a fin de garantizar la seguridad exterior del evento y poder intervenir en cualquier momento.