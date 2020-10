Médicos se concentran este martes en los centros de salud ante el “colapso” de la Atención Primaria

Médicos integrados en la plataforma Basta Ya Andalucía han anunciado la convocatoria –para este martes 20 de octubre– de concentraciones en todas las provincias ante la situación de “colapso” de la atención primaria, al tiempo que expresan su compromiso con los ciudadanos durante el aumento de casos de Covid-19 en la segunda ola de la pandemia.

La presidenta de Basta Ya Málaga, Carmen González Uceda, ha explicado en un vídeo que el aumento de ingresos y fallecimientos por coronavirus les ha hecho “replantearse” la situación, ya que muchos pensaban “renunciar” a su trabajo o ir a una huelga indefinida, pero en la actualidad “no es conveniente”.

“Como médicos nos sentimos en una obligación de ayudar y de no dejar a la ciudadanía tirada”, señala González, quien advierte que no están dispuestos a jugarse la vida como en marzo y abril, por lo que confían en contar con los medios de protección suficientes hasta que finalice la pandemia. Tras reclamar unas condiciones de trabajo “adecuadas” para los profesionales, ha insistido en que no quieren trabajar en una sanidad pública como la que llevan teniendo en los últimos 20 años y que la pandemia “ha reventado”, asegura.

“La atención primaria está moribunda, los profesionales hastiados e indignados, y la población enfadada”, aseguran desde Basta Ya Andalucía, que subraya que “si antes el interés y la inversión eran insuficientes, ahora la atención primaria ha estallado, y con ella los profesionales y la ciudadanía”. Explica que la situación es “desigual” en Andalucía, porque “hay lugares donde hay ahora buenos gestores y eso se ha notado, pero en otros siguen las mismas prácticas de antes”.

Marín llama a la "tranquilidad" pese a la escalada

Por otra parte, Juan Marín, vicepresidente de la Junta, ha lanzado este domingo un mensaje de “tranquilidad y normalidad” a los ciudadanos ante la escalada de nuevos casos de Covid-19. El dirigente de Ciudadanos también ha querido mostrar “preocupación”, pero deslizó la idea de que “hay que convivir con el Covid”.

Durante un acto en Jerez, Marín ha reconocido que hay lugares en Andalucía “con un número mayor de positivos” en coronavirus, pero también ha remarcado que “se están haciendo muchísimas más pruebas”, y el número de PCR que se está realizando “lógicamente nos va a llevar a que haya muchos más positivos”.