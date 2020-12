Lleva casi seis meses como líder andaluza de Podemos, pero Martina Velarde tiene por delante el complicado reto de intentar que el partido morado enraicé en la comunidad.“La gente nos traslada que por fin hay una dirección preocupada por la militancia”, apunta esta joven abogada y diputada por Córdoba en el Congreso.

–¿Es un problema dirigir Podemos después de alguien con tanto carisma como Teresa Rodríguez?

–De Teresa todo lo que pueda decir tiene que ver con diferencias políticas, no personales. Nosotros defendemos lo mismo que al principio [de Podemos] y hay personas que se han salido de eso. Es difícil llevar la dirección de un partido en Andalucía, la comunidad más poblada del país, pero asumimos el reto de reconstruir el espacio.

–Las encuestas no les dejan mal parados pese al estallido de Adelante Andalucía.

–Para nosotros la mala noticia es que las encuestas digan que se consolida el espacio de las derechas. Nos tomamos las encuestas con cautela, pero quedan dos años, en principio, para reconstruir el espacio de la izquierda. De todas formas, si no salimos mal parados es porque, entendiendo que tenemos que aprender de los errores, se traslada lo que hacemos desde el Gobierno. Los andaluces saben que son los mas beneficiados por las políticas sociales del Gobierno. No lo digo con triunfalismo, porque se debe a que en Andalucía hay más desigualdad.

–Tanto ustedes como el PSOE andaluz emplean gran parte de su tiempo en reivindicar los logros del Gobierno central.

–Reivindicamos las políticas que se hacen en una crisis sin precedentes en todo el mundo.

–¿Y eso llega al ciudadano?

–La derecha tiene una especial habilidad para hacer recortes, precarizar los empleos y que luego no les pase factura. En Andalucía hoy pasa eso. Moreno Bonilla quiere tener una cara amable, pero luego hace política altamente perjudicial para nuestra tierra. No lo estamos viendo ahora, pero se va a ver en dos o tres años. La Junta se está escudando en el Gobierno estatal. Aprobamos el Ingreso Mínimo Vital y paralizó la renta mínima de inserción.Se ampara en políticas del Gobierno para hacer dejación de funciones. Sólo hay que comparar la crisis de 2008 y el Gobierno de Rajoy con las políticas de hoy. Se nota la huella de Unidas Podemos en el Gobierno. Ahora, con nuestros errores, se ha priorizado la vida de la gente y la estabilidad de las pyme

–¿Y eso es un logro de Podemos?

–Es un logro del Gobierno, pero si Unidas Podemos no estuviese las medidas serían otras.

–¿Por eso salen a la luz los roces dentro del seno del Gobierno?

–Es increíble que se llame roce a hablar de política. PSOE y Unidas Podemos son los únicos partidos que hablan de política. La oposición no hace propuestas, sólo insulta, critica y decir que no a las medidas sociales que aprobamos. Son la peor oposición del mundo. UP va a presionar cuando quiera conseguir algo del acuerdo de Gobierno. Hay que normalizarlo.

–¿No teme que pueda romperse la cuerda de tanto tensarla?

–Estamos demostrando que podemos dialogar y llegar a consensos no sólo con el PSOE, sino también con los partidos de la investidura y el Presupuesto. Si presionamos es porque entendemos que lo primero es proteger a la gente.

–Teresa Rodríguez defiende que es necesario un partido que defienda la voz de Andalucía en el Congreso porque los 61 diputados andaluces no lo hacen.

–Hemos conseguido que la inversión territorializada del Presupuesto sea acorde al peso poblacional andaluz después de una década. Si lo que quieren es una carretera o un tren, eso va a llegar. Las inversiones son muy importantes, pero hoy la responsabilidad política es reforzar la sanidad, la educación y proteger a los trabajadores. Nosotros estamos en eso.

–Son el socio minoritario del Gobierno, que no suele salir bien parado en las coaliciones.

–Cuando estás en política sabes que los problemas de la gente nopueden tardar en arreglarse 20 años. Es muy cómodo estar en la oposición y decir a todo que no. Lo difícil es gobernar y gestionar las contradicciones. Lo preferimos si eso se traduce en bienestar social. ¿Que no te manchas si no gobiernas? Por supuesto. Puedes estar ahí toda la vida si quieres. Queremos cambiar las cosas hoy porque la gente tiene que comer hoy, no cuando tu proyecto funcione.

–¿Es posible repetir el pacto de Madrid aquí en Andalucía?

–Falta mucho tiempo. Y los pactos en nuestro partido los decide la militancia.

–¿Susana Díaz sería una línea roja para pactar con el PSOE?

–No ponemos líneas rojas con una realidad política cambiante y una pandemia. Yeso no significa que vayamos a pactar con el PSOE.

–¿Renuncian a la marca de Adelante Andalucía?

–No renunciamos a nada que hayamos construido. No estamos pensando en las elecciones ni en la marca electoral, sino en fortalecer el espacio que tenemos con IU aquí.