La familia de Marta del Castillo pide a la Audiencia que permita analizar los teléfonos del hermano de Carcaño y del Cuco

"Con todos los respetos que a esta parte merecen todas las instituciones, no deja de sorprender que ante la posibilidad que nos ofrecen las nuevas técnicas, se impida a una familia poder conocer el paradero de su hija, amparándose en que dichas personas fueron absueltas, cuando lo cierto es que, al amparo de lo dispuesto en el art. 588 ter c de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es posible la intervención judicial de las comunicaciones emitidas desde terminales o medios de comunicación telemática pertenecientes a una tercera persona".

En este sentido, destaca que la obtención de estos datos no tiene lugar una vez que han sido absueltos, sino que "se produjo cuando estas personas estaban siendo investigadas" tras el asesinato y desaparición de Marta.

De otro lado, la letrada también alega que la decisión del juez vulnera los derechos constitucionales fundamentales de los padres, puesto que "el Estado de Derecho no ha dado amparo a las víctimas -Marta del Castillo, sus padres, hermanas, abuelos, tíos- en cuanto no han podido conseguir -ahora pueden- que lo fundamental, que es encontrar a Marta del Castillo, se llegue a conseguir, amparándose en los derechos de unas personas a las que, sin perjuicio de que no se les ha pedido el consentimiento o autorización para la obtención de los datos que ahora se reclaman y que dichos datos se obtuvieron en un momento en que estaban siendo investigados, hay motivos más que suficientes para no rectificar lo acordado en Auto de 14 de abril de 2021".