Mario Jiménez sí se identifica con quienes se abstuvieron ante Rajoy

Mario Jiménez no está arrepentido. El ex portavoz parlamentario del PSOE andaluz sí se identifica con los diputados socialistas que se abstuvieron en la sesión de investidura de Rajoy. Jiménez responde, de este modo, a la intervención que tuvo Susana Díaz la semana pasada en la Cámara andaluz, donde dijo que ella se equivocó al plantear la abstención y Pedro Sánchez acertó.

Mario Jiménez fue uno de los dirigentes que se hicieron cargo de la gestora socialista que se constituyó tras el cese de Pedro Sánchez como secretario general. Después del comité federal del 1 de octubre de 2016, 66 diputados socialistas firmaron un documento llamado Un camino difícil y honorable, en el que recordaron y argumentaron la abstención. No fue, por tanto, una decisión de Susana Díaz, sino de 66 parlamentarios.

Mario Jiménez ha sido el portavoz del PSOE hasta el pasado verano, cuando Susana Díaz se deshizo de él y de las parlamentarias Ángeles Férriz y María Márquez en puestos de proyección del partido.

A preguntas de los periodistas en Huelva sobre las palabras de la ex presidenta de la Junta, Jiménez no ha querido ahondar porque considera que debe ser la propia Díaz quien dé cuenta de sus opiniones. No obstante, sí ha dicho que se identifica "plenamente" con dicho documento, el cual tuvo un "amplio respaldo". "Me identifico con ese pronunciamiento político y por España se tomaron decisión muy difíciles", ha indicado.

Mario Jiménez ha asegurado que el posible relevo de Susana Díaz es algo que no toca en estos momentos. "Cuando se abran los procesos congresuales los militantes libres y democráticamente, de manera personal y secreta expresarán su opinión sobre la secretaría general del partido", ha dicho. "Hsta ese momento el partido tiene que estar en la tarea ciudadana, no en las cuestiones internas", ha remarcado.