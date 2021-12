Marín confirma el inicio de la vacunación de los niños antes de las vacaciones escolares

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha defendido la utilidad del pasaporte covid por la evolución de la pandemia de la covid-19 y ha garantizado que "en Andalucía no vamos a ir a restricciones" porque hay otros instrumentos sanitarios y los empresarios no pueden tener "esa amenaza". "A lo que no podemos ir y a lo que garantizo que no vamos a ir es a restricciones", ha dicho Marín en un encuentro informativo junto a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas.

Marín, que "no hablaría de una sexta ola" aunque entiende que se use el término "mediáticamente", prevé un diciembre "muy normalizado" y un 2022 de crecimiento económico.

Respecto a la vacunación de menores, ha dicho que a partir del 15 de diciembre se empezará a poner el vial de Pfizer y que incluso antes de las vacaciones escolares se podría administrar en los centros educativos.

Ha explicado que durante la Navidad los padres podrán llevar a sus hijos a los centros de salud para que se vacunen y cuando vuelva el curso escolar "la mayoría" ya tenga la dosis.

Por su parte, Arrimadas ha reclamado al Gobierno central que baje los precios de los test y que cada español pueda acceder a uno antes de las reuniones familiares de navidades, para que no se vuelva a las restricciones económicas ni de reuniones, y que se posicione ya sobre la utilización del pasaporte covid.

Ha opinado que "los españoles ya hemos cumplido" y ahora no se puede volver a cerrar los restaurantes o "a hacerle imposible la vida" a los ciudadanos, por lo que las restricciones deben ser "la última opción".