Marín niega estar creando "inestabilidad política"

El presidente y portavoz de Ciudadanos (C's) en el Parlamento andaluz, Juan Marín, ha rechazado este miércoles que su formación esté provocando "inestabilidad política" en Andalucía por el hecho de que esté reclamando al PSOE-A el cumplimiento del acuerdo de investidura que suscribieron al inicio de la legislatura y se ha mostrado convencido de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, está buscando una "justificación" para el adelanto electoral.

En sendas entrevistas con Canal Sur Radio (CSR) y Onda Cero, Juan Marín se ha pronunciado así tras la reunión del comité de seguimiento del pacto de investidura que mantuvieron este martes C's y PSOE-A y en la que este partido, según ha añadido, les trasladó de manera "rotunda" que no iba a cumplir con los puntos relativos a la regeneración democrática en la comunidad, que era el "motor" del acuerdo.

Entre esos puntos se ha referido a la reforma de la Ley Electoral de Andalucía, supresión de las llamadas puertas giratorias o eliminación de los aforamientos en la comunidad. Sobre este último punto, ha indicado que es "falso" que, como mantiene el PSOE-A, haya que reformar el Estatuto de Autonomía para eliminar aforamientos.

Según Juan Marín, lo único que tendría que hacer el PSOE-A es firmar la proposición de ley planteada por C's para iniciar los trámites para eliminar los aforamientos en Andalucía. A partir de ahí, según ha añadido, se iniciaría un procedimiento que tiene que ir al Congreso de los Diputados para que este se pronuncie y si diera el visto bueno, volvería al Parlamento andaluz.

Ha insistido en que lo único que han pedido al PSOE-A es que se inicie ese trámite, pero han recibido una negativa como respuesta. Para Marín, hay una "falta de voluntad" del PSOE-A por llevar a cabo la regeneración democrática que hace falta en las instituciones andaluzas, mientras que pretende hacer "culpable" a C's de sus incumplimientos cuando "nosotros hemos cumplido al cien por cien".

En este sentido, Juan Marín ha explicado que va a elevar a la Ejecutiva Nacional de su partido un informe sobre el grado de ejecución del pacto de investidura para "tomar una decisión" tras los "incumplimientos" de los socialistas.

Preguntado sobre si C's ya no estaría dispuesto a dar su apoyo al PSOE-A en un futuro, Marín ha señalado que, sin duda, en estos momentos "no se pueden fiar de la palabra del PSOE-A ni de Susana Díaz", pero que no sabe "lo que podrá ocurrir en el futuro". "Ahora nos sentimos defraudados", según ha señalado, apuntando que aunque el PSOE-A pretenda ahora culpar a C's de generar "inestabilidad política" en Andalucía, la realidad es que no existe esa inestabilidad porque la comunidad cuenta con unos presupuestos hasta el 31 de diciembre de este ejercicio.

Para el dirigente de C's Andalucía, no hay "ningún motivo" para el adelanto electoral en Andalucía y que ellos son partidarios de que los comicios se celebren cuando tocan, en marzo de 2019.

No obstante, se ha mostrado convencido de que Susana Díaz está buscando una "justificación" para el adelanto electoral en Andalucía y que ese "botón electoral" lo está "manejando" Pedro Sánchez con las decisiones que está tomando. Se ha mostrado convencido de que Díaz no quiere coincidir en elecciones con Sánchez.