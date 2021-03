Juan Marín: "Los ciudadanos en Andalucía quieren otros cuatro años de Gobierno de Cs y PP"

Juan Marín acaba de llegar de Madrid, donde el lunes participó en la reunión de la dirección nacional de Ciudadanos. Quien también es vicepresidente del Gobierno andaluz ha entrado en la ejecutiva permanente de su partido, este martes ha firmado con sus aliados del PP un acuerdo para evitar fugas de dirigentes.

-¿La crisis de Ciudadanos se arregla con una larga reunión de casi un día y la ampliación de la permanente?

-Cuando hay una tendencia como ésta, no sólo hay que cambiar personas, sino marcar unas estrategias. Lo importante es saber qué opinan de nosotros los electores, y creo, porque hablo con mucha gente, que nos reconocen como un partido necesario, útil y de centro, pero que nos tenemos que definir mejor. No somos un partido de vetos, que busca puntos de encuentros, y que unas veces será a la derecha y otras, a la izquierda.

-¿Con eso está usted de acuerdo? ¿A derecha y a izquierda?

-Sí, pero esto necesita tiempo. La caída en 2019 fue demasiado grande y necesitamos tiempo para recuperarnos. Lo de Inés Arrimadas ha sido muy difícil, llegó en el momento más duro y con los impedimentos que pone la pandemia para reunir a las asambleas, la dirección o estar con los militantes.

-¿Usted apoya a Inés Arrimadas como líder de su partido? ¿Al cien por cien?

-Sí, sin duda. Nunca ha tenido dudas sobre ella.

-Habla de pactar a izquierda y a derecha. ¿En Andalucía también?

-Claro, es que lo hemos hecho.

-Ignacio Aguado, el candidato de Ciudadanos en Madrid, sostiene que sólo puede pactar con PP, no con el PSOE que va con Pablo Iglesias.

-Es que yo tampoco puedo pactar en Andalucía con el PSOE de la corrupción, igual que mis compañeros de Murcia no pueden seguir con ese PP.

-¿Y si el PSOE andaluz tuviese un líder nuevo?

-Si tuviese otro líder y otra forma de entender la política, pues se podría hablar, pero yo siempre lo he hecho. Ahora, sobre la Junta, yo lo tengo muy claro, cristalino, los ciudadanos quieren cuatro año de Gobierno más de Ciudadanos y PP. El cambio se produjo hace poco, hace sólo dos años; las cosas van, razonablemente, bien; es un Gobierno compactado y sólido, con una dirección clara. Y esto es lo que la gente quiere, seguridad y tranquilidad. No es lógico que se planteen otras alternativas.

-¿El Gobierno andaluz durará hasta finales de 2022? ¿Agotar la legislatura hasta el extremo?

-Las elecciones fueron el 2 de diciembre, pues a partir de septiembre de 2022 se pueden convocar. Además, España se va a meter, otra vez, en elecciones; primero las de Madrid y, después, las nacionales, estoy convencido de que habrá elecciones generales a final de este año.

-¿Por qué?

-Porque Pablo Iglesias lo ha evidenciado. Un vicepresidente del Gobierno, no un ministro, sino un vicepresidente, se marcha a presentarse a unas elecciones con un mandato que dura sólo hasta 2023, y además no se lo dice a nadie, al presidente en el último minuto. En el Gobierno de España se ha creado una inestabilidad muy fuerte, y Sánchez no va a dar opciones a situaciones complicadas. Hay un ambiente preelectoral, lo cual es muy malo, porque estamos en un año que es clave para la recuperación económica. Haber convocado elecciones en la comunidad de Madrid es un disparate, tres o cuatro meses sin hacer nada mientras están llegando los fondos europeos. Por eso es por lo que creemos que en Andalucía debemos llegar hasta el final.

-¿Usted está seguro que no habrá deserciones en el grupo parlamentario de Ciudadanos?

-No, estoy convencido de que ni en el grupo parlamentario ni entre los responsables que hay en la Junta.

-¿Qué le ha parecido la fuga de Fran Hervías al PP?

-Para algunos ha sido una sorpresa; para otros, no tanto. Para mí no lo ha sido. Como ha dicho Arrimadas, una cosa es ser de Ciudadanos y otra, estar en Ciudadanos. A mí, de Fran Hervías no me sorprende nada. Lo que él ha demostrado es que no creía en este proyecto, estaba aquí por otros motivos.

-El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha tenido que salir a desmentir que planea marcharse al PP.

-Luis está cansado de que le pregunten por ello, Luis está en Ciudadanos, yo hablo con él casi todos los días, hubo un tiempo en que estuvimos distanciados, pero que nadie dude de él.

-¿Es un referente en Ciudadanos para el futuro?

-Puede ocupar cualquier puesto, pero está muy ocupado en Granada, y Granada necesitaba un alcalde que se ocupase de la ciudad. Pero Luis es un activo de este proyecto, en Andalucía y en España.

-¿Usted se presentará a las primarias de su partido para volver a ser candidato?

-Sí, ya lo he dicho, sí.

-El PP en el Gobierno andaluz está preocupado por que Ciudadanos se puede hundir en las próximas elecciones.

-No, a Ciudadanos se le ha querido matar siempre, pero no ocurre. Obtuvimos nueve escaños cuando nadie nos daba opciones; después nos íbamos a hundir porque apoyamos a Susana Díaz, y tuvimos 21. En Andalucía hay un electorado leal, de centro, de personas que no se identifican con la derecha ni con la izquierda, porque le gente lo que quiere es vivir en paz, que los políticos no le compliquemos la vida. Y esto, en buena medida, está relacionado con el municipalismo.

-Ciudadanos nunca ha estado ahí, le ha preocupado más el Derecho Constitucional que las farolas.

-Sí, es verdad, pero yo vengo de lo municipal. Nosotros estuvimos trabajando para hacer presidente del Gobierno a nuestro presidente, ése era el objetivo, hemos estado muy cerca, pero ahora hay que volver a los cimientos, hacerlo de abajo a arriba, hay que apostar por la afiliación, que es el municipalismo, pero nosotros necesitamos tiempo.