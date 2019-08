María Teresa Reyes: "He tenido la mala suerte de perder a mi bebé por la listeria"

María Teresa Reyes ha perdido a su bebé en la semana 18 de embarazo a causa de la listeriosis. Es una de las afectadas por el brote que se ha cobrado ya una víctima mortal y afecta a más de 150 personas.

"Tomé esa cane a finales de junio, no sé exactamente la fecha, y en empecé a notar los primeros síntomas el 29 de julio, dolores de cabeza, presión en el cuello muy fuerte, vómitos y fiebre, primero décimas pero luego fue subiendo mucho", ha comentado esta afectada, que ha contado su experiencia ante los micrófonos de la Cadena Ser.

Fue a Urgencias, le hicieron analíticas y "no había nada que estuviera mal, pero no me podían controlar la fiebre", ha explicado. Ingresó el 31 de julio y cundo lograron controlar su situación le dieron el alta y se fue casa pero en pocas horas tuvo que regresar e ingresó ya en el Hospital de la Mujer, dado su estado de gestación.

Al día siguiente comenzó a manchar, los dolores seguían y una ecografía reveló que el corazón del bebé había dejado de latir. Fue tratada con antibióticos y poco después le confirmaron que estaba infectada de la listeria.

"La doctora me comentó que era esa bacteria, que había perdido al bebé por el consumo de un alimento en mal estado por mala manipulación, y que era un bichito en la sangre que ataca mucho a las embarazadas, los bebés y las personas mayores y que había tenido mala suerte", ha relatado María Teresa Reyes.

El suyo es uno de los primeros casos declarados. El 8 de agosto se fue a casa tras el aborto y le derivaron al hospital para recibir un tratamiento antibiótico. Hasta que no salta la alerta no había vinculado su contagio a consumo de carne de la marca La Mechá. "La había consumido en dos ocasiones", ha apuntado Reyes, que se ha mostrado impotente. "Yo no sabía que había más pacientes como yo, pensaba que era mala suerte de que me tocara a mi, pero ahora ves lo que está pasando y no sabes qué pensar".

María Teresa Reyes debe volver el 2 de septiembre al hospital para hacerle más pruebas. "Me he puesto en contacto con Facua y me he metido en la plataforma de afectados, antes de conocerse esto no pensaba en en demandar ni nada", ha explicado.