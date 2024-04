Marenostrum Fuengirola recibirá el 21 de junio al rapero estadounidense Macklemore

Marenostrum Fuengirola, en el citado municipio malagueño, recibirá este próximo verano al rapero estadounidense Macklemore, su única fecha en España.

Macklemore actuará en Marenostrum Fuengirola, dentro de su gira europea, el 21 de junio en el escenario Unicaja para presentar su nuevo álbum 'BEN', han señalado desde la organización en un comunicado.

Nacido en Seattle, Washington, Benjamin Hammond Haggerty, conocido artísticamente como Macklemore, es un rapero y productor estadounidense que siempre se ha dedicado a trabajar de manera independiente. En 2012 se unió con el productor Ryan Lewis y lanzó el álbum 'The Heist', que incluye éxitos como 'Thrift Shop' y 'Can't Hold Us'.

Ha ganado cuatro premios Grammy. Además, a lo largo de su carrera ha acumulado premios como MTV Europe Music Awards, American Music Awards y Billboard Music Awards, así como casi 20 mil millones de streams y visualizaciones, consolidándose como uno de los artistas independientes más exitosos de la historia.

En 2023 lanzó su tercer álbum, titulado 'BEN', narra la historia de crecer a finales de los años noventa, cuando el hip-hop, el skate y la cultura del graffiti estaban en auge. Su carrera artística se caracteriza por una constante búsqueda de autenticidad, reflejada en sus letras introspectivas.

Además de su expresión musical, Macklemore apoya a artistas de su ciudad natal como cofundador del programa de Hip-Hop y Desarrollo Juvenil, The Residency. Con una clara pasión por la música, Macklemore "sigue siendo una figura importante en la industria, utilizando su plataforma para abordar temas sociales como el consumo, la lucha contra la adicción y la igualdad, dejando una marca en la sociedad".