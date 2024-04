Marbella volverá a citar a grandes leyendas del fútbol en la tercera edición del World Padel Soccer

El municipio malagueño de Marbella volverá a citar a grandes leyendas del fútbol como Fernando Sanz, Fernando Llorente, Samu Castillejo, Alejandro Alonso, Alfonso Pérez, Roberto Soldado, Iván Campo, Jesús Gámez, Vicente Valcarce o Milinko Pantic, entre otros hasta un total de 28 jugadores, en la tercera edición del World Padel Soccer, que se celebrará del 3 al 5 de junio en el Club Los Granados.

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha destacado durante la presentación de este evento que "se encuentra ya consolidado en nuestra ciudad, uniendo nuevamente deporte y turismo y contando con una gran repercusión mediática". También ha agradecido la implicación de todas las personas que han hecho posible este encuentro de "primer nivel".

Entre ellas, ha hecho hincapié en el papel del promotor del World Padel Soccer, el jugador local de pádel profesional José Bernal, afirmando que "desde el Ayuntamiento estamos muy orgullosos de que represente los valores de nuestro municipio en los campeonatos nacionales e internacionales y de que, además, atraiga talento vinculado al fútbol y al pádel"."El nombre de nuestra localidad estará de nuevo vinculado al deporte y a la vida saludable", ha recalcado Muñoz, que ha estado acompañada de la concejala del distrito de Nueva Andalucía, Vanessa Ortiz de Zárate, y representantes de la delegación municipal de Deportes.

Por su parte, Bernal ha indicado que "seguimos trabajando porque este campeonato siga creciendo" y ha resaltado que "tenemos que continuar organizándolo en Marbella, porque aunque hemos tenido muchas ofertas para hacerlo en otros lugares, no sale de mi cabeza otro destino que no sea este".

Además, ha concretado que "aunque este año el formato va a ser parecido al de los últimos, vamos a introducir algunas variaciones, como por ejemplo la cantidad de jugadores".

En este sentido, ha explicado que "hemos tenido que dejar más de un centenar de peticiones fuera de personas que querían participar, pero estamos trabajando para seguir ampliando la asistencia, algo que ya hemos hecho este año".

Por otro lado, ha detallado que la cita arrancará el 3 de junio con un Pro-Am entre jugadores de pádel profesionales con futbolistas y patrocinadores, "mientras que por la noche tendrá lugar una cena de apertura en uno de los magníficos sitios de hostelería de referencia en Marbella, como es el Grupo Trocadero". Ya el día 4 será la fase de grupos y el 5 las finales, y cerrando el encuentro una cena en Hard Rock Hotel Marbella.

Asimismo, Alejandro Alonso, exjugador del AS Mónaco, ha indicado durante la presentación, en la que también ha participado la subdirectora del establecimiento hotelero, Almudena Mosteiro, y representantes de sponsors, que "disfrutamos viniendo a esta ciudad, en la que he vivido durante muchísimos años y en la que me encantaría poder volver a residir, y reencontrarnos con nuestros amigos".