La alcaldesa de Marbella asegura que la eliminación de la Golden Visa no afectará a la compraventa de viviendas

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha asegurado este lunes que la eliminación de la 'Golden Visa' para los extranjeros no residentes en la Unión Europea que invierten más de 500.000 euros en vivienda no tendrá impacto en el mercado inmobiliario del municipio, ya que, ha indicado, las compraventas de inmuebles que se han efectuado a través de este tipo de inversiones ronda el uno por ciento en los últimos años.

Muñoz, tras preguntas de los periodistas, ha añadido que, no obstante, cambiar la medida "es mandar un mensaje que no sólo es negativo para Marbella; es negativo para cualquier ciudad que tenga un porcentaje importante de ciudadanos de todas las partes del mundo"."Puedo asegurar que el tema de la 'Golden Visa' no influye absolutamente para nada en el precio de la vivienda. No tiene ninguna incidencia. Lo que el Gobierno central se ha sacado de la manga como excusa no tiene ninguna credibilidad, ninguna validez. Así lo atestigua el porcentaje, el uno por ciento", ha indicado.

Según Muñoz, los compradores interesados en invertir en inmuebles en Marbella para residir en la localidad "con total seguridad seguirán comprando". "La 'Golden Visa' les daba la seguridad de tener garantizada, a nivel de legalidad, la estancia en Marbella. Ahora solicitarán otra visa, de otra manera", ha apuntado.