La sociedad sevillana despide al padre de la Andalucía moderna: "Referente, profesor y amigo"

Un referente, un profesor y un amigo. Son los tres términos que más han empleado este miércoles las diversas personalidades del mundo de la política, la economía y la abogacía que han acudido en Sevilla al tanatorio de la SE-30, donde antes del traslado al Parlamento andaluz se han velado los restos mortales de Manuel Clavero Arévalo, considerado el padre de la Andalucía moderna.

Un sepelio con carácter más familiar y que ha estado condicionado por las restricciones impuestas por las autoridades sanitarias en este tipo de actos para hacer frente al Covid-19. El primero en llegar ha sido el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, quien ocupa el cargo que a principios de la década de los 70 ostentó Clavero Arévalo. Castro acudió al tanatorio acompañado de Concepción Horgué, profesora de la Facultad de Derecho, de la que fue catedrático quien tanto luchó por la modernización de la enseñanza superior.

Manuel Clavero desempeñó una importante labor al frente de la Hispalense. Eran años en los que las universidades se habían convertido en centros cada vez más contestatarios a la dictadura franquista, de ahí que no fueran pocos los desencuentros que el rector tuvo con las autoridades del régimen. Durante su mandato se fundaron las facultades de Farmacia y de Económicas y Empresariales. Esta última cumple medio siglo, como ha recordado Castro tras dar el pésame a la familia del difunto: "Fue rector y es considerado como un padre de la universidad". Precisamente el Instituto de Investigación de Derecho Administrativo, la especialidad de Clavero Arévalo, llevará su nombre. Un homenaje póstumo a "todo un caballero", como así lo ha definido el actual rector de la US.

La muerte de Clavero ha coincidido con los primeros exámenes de la Selectividad, ahora llamada Pevau. Uno de los alumnos que estuvieron en aquella Facultad de Económicas y Empresariales fue Rafael Carmona, actual presidente del Puerto de Sevilla y quien también ha acudido al tanatorio de la SE-30. La relación de Clavero con Camona comenzó en los 80, en el ámbito de la política, cuando el ya ex ministro de Cultura y las Regiones dimitió de su cargo por la defensa de la igualdad entre las autonomías. "Fue la persona que hizo que diera el salto para participar en política", ha recordado el presidente portuario, que en aquellos años era miembro del partido Unidad Andaluza (UA), fundado por Clavero tras abandonar el Gobierno de Adolfo Suárez. Una relación que ha continuado todos estos años.

Tampoco han faltado a esta cita importantes personalidades del mundo de la abogacía, como Óscar Cisneros, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, quien ha detallado que Clavero y su padre tenían gran amistad. "Sevilla no puede ni debe olvidar su figura", ha recalcado Cisneros, quien ha abundado en que hace pocos años se le entregó la medalla de honor del colegio del que es decano, un acto que tuvo lugar en la casa del catedrático de Derecho Administrativo.

También ha acudido a acompañar a la familia en estos momentos el letrado Francisco Ballester, que definió a Manuel Clavero como "una persona extraordinaria" y "un gran andaluz". En similares términos se ha expresado el abogado Francisco Baena Bocanegra, alumno del que fuera un político clave en la Transición española. "Hemos disfrutado estos años de su magisterio, de su lección de humanidad, bondad y bonhomía. Clavero ha sido un gran político, maestro y amigo", ha aseverado el letrado sevillano, quien no ha desaprovechado la oportunidad para recodar la figura de Clavero y proyectarla a la realidad política que se vive ahora en España. Para ello, recordó su célebre frase: "Café para todos". "Lo que se estaba diciendo es que en este país todos tenemos los mismos derechos. Ahí está el Estado de las autonomías. A ver cómo se toca".

Los últimos políticos en acudir al tanatorio han sido la socialista Amparo Rubiales y el popular Javier Arenas. Rubiales ha subrayado que fue la primera mujer en formar parte del departamento de Derecho Administrativo que dirigía Clavero, en una época (los 70) en la que la presencia femenina era aún muy minoritaria en la universidad. "Fue quien me dirigió mi tesis doctoral. Teníamos posiciones políticas diversas, pero siempre me respetó y nunca me discriminó por mi condición de mujer. Se nos ha ido un andaluz profundo y una gran persona", ha asegurado Rubiales.

Javier Arenas, por su parte, ha puesto de relieve la capacidad de Clavero de "saber defender el interés general por encima del personal", en alusión a su dimisión como ministro cuando se condenaba a Andalucía a ser una autonomía de segunda frente a Cataluña, País Vasco y Galicia. "Siempre tuvo claro que España debía estar por encima de intereses particulares. Fue el padre de la Andalucía moderna". Fue el padre de la Andalucía moderna”, sentenció el que ha sido durante décadas el líder del centro derecha andaluz.

Minutos después, el coche fúnebre con los restos mortales de Manuel Clavero ha abandonado el tanatorio para dirigirse al antiguo Hospital de las Cinco Llagas, actual Parlamento andaluz, donde le esperaban las autoridades y representantes políticos para darle el adiós institucional a quien tanto hizo por lograr que esta comunidad tuviera los mismos derechos y oportunidades que las consideradas, hasta la Transición, como “históricas”. El cielo en Sevilla está gris y junio ha refrescado.