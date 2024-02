Manifestaciones y tractoradas en Andalucía, en directo: primeros incidentes y retenciones en casi todas las provincias andaluza

El presidente de Asaja Andalucía, Ricardo Serra, ha defendido este martes el "trabajo diario" que realizan las organizaciones agrarias en beneficio de los intereses del sector ante las tractoradas convocadas por redes sociales y que están provocando importantes atascos en carreteras desde primeras horas de esta mañana en Granada y Sevilla y que incluso están bloqueando el acceso al Puerto de Málaga.

"Llevamos muchos años trabajando en esto, no puedo entender que se diga que no se sienten representados", ha replicado al ser preguntado por las manifestaciones que se están sucediendo y que no han sido alentadas por las organizaciones oficiales. Sobre los efectos de esta protesta en el abastecimiento, Serra ha confiado en que no haya problemas. "Exportamos más de lo que consumimos. Lo hacemos bien, somos competitivos", ha subrayado.