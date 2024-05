El primer Manga World de San Fernando llevará la cultura asiática al recinto de Bahía Sound del 25 al 26 de mayo

El primer Manga World de San Fernando se llevará a cabo los días 25 y 26 de mayo en el recinto de Bahía Sound, aledaño al centro comercial de Bahía Sur en San Fernando, coincidiendo el sábado 25 con el día internacional del Orgullo Friki.

Desde la organización del evento han recordado que este contará con "una lista impresionante de invitados y colaboradores, así como una variedad de concursos, torneos y actividades para todos los gustos, el Manga World de San Fernando promete ser una experiencia única para todos los asistentes".

Al evento asistirán desde reconocidos cosplayers hasta un elenco de escritores e ilustradores, al tiempo que estarán presentes destacadas personalidades como Mitsuka, Nekotenshi, Mickey, Daeix, Golden, Eris, Israel Alonso, Elena Gil Escudier y David Garrido, quienes estarán disponibles para "interactuar con los aficionados y compartir su pasión por el mundo del manga y el anime".

Entre los colaboradores se encuentran organizaciones y empresas "decididas a involucrarse para enriquecer la experiencia de los asistentes", incluyendo la Protectora Pppeludos, la Asociación Cultural Mueve Ficha, la Asociación Cultural Cefyc, la Asociación deportiva NTWE, la Escuela superior de idiomas de Jerez, la Asociación cultural The Legacy of the Force, la Asociación cultural asiática Misul, la Editorial Cerbero, el propio centro comercial Bahía Sur y el recinto de Bahía Sound.

Por otra parte, el evento ha sido producido por la mercantil Jakemate Eventos y como patrocinador principal tiene al Excelentísimo Ayuntamiento de San Fernando.

Los asistentes al Manga World de San Fernando tendrán la oportunidad de participar en una amplia variedad de concursos y promociones, como sorteos de entradas gratuitas en colaboración con Bahía Sur -- vía online--, la inclusión del bono digital en la venta online de las entradas para el evento, sorteos de cursos para aprender japonés en colaboración con la Escuela superior de idiomas de Jerez.

A los premios anteriores se unirá la posibilidad de recibir "el majestuoso cartel del evento", obra del ilustrador David Garrido, con compras superiores a cinco euros en cualquiera de los stand comerciales del certamen, entre otras fantásticas ofertas.

Los aficionados a los videojuegos también tendrán su lugar en el Manga World de San Fernando, con torneos de videojuegos como Dragon Ball Xenoverse 2, Super Smash Bros Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections, Mortal Kombat 1, Dragon Ball Fighter Z, Tekken 8, EA FC 24 y muchos más.

Además, se establecerá una zona de videojuegos dedicada al juego libre, así como áreas específicas para artesanos, ilustradores, protectoras de animales, juegos de mesa, juegos de exterior, wrestling, gastronomía, photocalls, cosplayers, kpop, bodas frikis, Humor Amarillo y cultura asiática, entre otras.

El Manga World de San Fernando contará con actividades independientes para todas las edades, desde exhibiciones de Kpop hasta charlas sobre la cultura japonesa, pasando por talleres de kendama, karaoke libre, tanabata y mucho más. Además, se llevarán a cabo concursos oficiales como el Andalucía Kodomo Cosplay 2024, el Andalucía Cosplay Summit 2024 y el Andalucía Kpop Festival 2024.

Por último, desde la organización han concluido que "el Manga World de San Fernando promete ser un evento para toda la familiar y pasar un rato inolvidable que celebra la pasión y la creatividad de la cultura asiática en todas sus formas".