Con Málaga critica "el abandono" de obras en la Palmilla y pide "mayor control" al Ayuntamiento

El grupo municipal de Con Málaga ha mantenido este martes una reunión con vecinos y representantes vecinales y ha advertido del "abandono que desde enero de esta año sufren las obras de renovación del acerado de la calle Ebro de la barriada de Palma-Palmilla".

El viceportavoz de Con Málaga, Nicolas Sguiglia, ha explicado que "la obra en calle Ebro lleva más de tres meses abandonada. La empresa se fue sin terminarla, ocasionando molestias a los vecinos y dejando materiales y basura a pie de calle, algo que seguro no ocurriría ni en calle Larios ni en los barrios ricos de la ciudad".

A juicio de Sguiglia es "una muestra más del abandono del PP a los barrios populares, exigimos solución inmediata". Desde Con Málaga en un comunicado han señalado que "en la obra hay baldosas sin fijar, innumerables trabajos sin terminar y una gran cantidad de material y residuos abandonados, lo que está ocasionando serios perjuicios a los vecinos".

Para Juan Jimenez, vecino del barrio y miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos Solidaridad resulta "incomprensible que en medio de la ejecución de una obra la empresa se marche y nadie dé un solo motivo o mueva un dedo para resolver su finalización"."LLevamos meses con una situación peligrosa para niños y personas mayores por el riesgo de caídas por el estado del acerado, además de las dificultades que plantea para las personas que tienen movilidad reducida", ha apostillado.

Sguiglia, asimismo, ha dicho que "el Ayuntamiento tiene que exigir el cumplimiento de los compromisos de la empresa concesionaria de la obra, no puede ser que la calle quede en peores condiciones que estaba, con materiales e incluso escombros, y trozos de acera levantados y sin reponer y no ocurra nada"."La Concejalía de Urbanismo, la junta de distrito y el propio alcalde son responsables de no pedir ni un mínimo de responsabilidad a unas empresas que podemos calificar de pirata", ha manifestado y ha dicho que "esto demuestra el abandono y la negligencia con que el Ayuntamiento trata a los vecinos y vecinas de Palma-Palmilla".

Por su parte, la portavoz de Con Málaga, Toni Morillas, ha subrayado "la celeridad con que el Ayuntamiento de Málaga solventa cualquier tipo de gestión que afecta a la edificación vinculada a negocios inmobiliarios y especulativos frente a la lentitud, cuando no el abandono total, de las obras y reformas que afectan al bienestar de los barrios".

Por último, desde Con Málaga han explicado que pedirán explicaciones sobre lo ocurrido en calle Ebro en la comisión de la Gerencia Municipal de Urbanismo del próximo jueves.