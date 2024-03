Con Málaga pide "blindar corresponsabilidad y servicios públicos para que cuidados no recaigan" en mujeres

La portavoz del grupo municipal Con Málaga, la confluencia de Izquierda Unida, Podemos, Verdes Equo, Más País, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz, Toni Morillas, en la jornada previa a la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, ha reivindicado "planes de corresponsabilidad y la necesidad de blindar el derecho al cuidado ya que cuando no son garantizados por las administraciones públicas recaen en las espaldas de las mujeres"."Los cuidados no pueden ser un obstáculo y una penalización para las mujeres, han de ser un generador de derechos para todas las personas desde un sistema público robusto que los garantice", ha incidido.

Así, Morillas ha reclamado al Ayuntamiento de Málaga que "atendiendo a sus competencias directas fortalezca el servicio de Dependencia, ya que la ayuda a domicilio está privatizada y ha de ser municipalizada para garantizar que las trabajadoras tengan unas condiciones dignas"."Y, en materia de conciliación corresponsable, es necesario el compromiso con los cuidados de la infancia, mediante la utilización de la financiación que recibe del Plan Corresponsables del Gobierno de España, para poner en marcha una red municipal de cuidados corresponsables, de manera que en todos los distritos de Málaga se pueda poner en marcha una red municipal de atención a los cuidados y que todo ese trabajo de cuidados no remunerado existente pueda convertirse en empleo público decente y en la garantía de que el derecho al cuidado, tanto de nuestros mayores como de las niñas y niños, sea garantizado por los poderes públicos", ha agregado.

También ha aludido a la necesidad de "blindar los cuidados en sus tres dimensiones: el derecho de todas las personas a ser cuidadas, ya que todas somos vulnerables e interdependientes; el derecho a cuidar, a disponer de tiempo para cuidar a las personas que queremos, y el derecho de las personas que se dedican de forma profesional al sector de los cuidados, para que puedan a realizar su labor con condiciones laborales dignas"."En Andalucía hay un sistema de protección social muy frágil y una ley de Dependencia que no se está prestando adecuadamente, la prueba es que muchas personas fallecen esperándola y que el tiempo medio de espera se sitúa por encima de los 500 días".

En Málaga, ha continuado, "hay más de 17.000 personas esperando que se le atribuya este recurso. Es esencial fortalecer el desarrollo de la Ley de Dependencia, los servicios públicos que garantizan este derecho y las políticas para una conciliación corresponsable".

El viceportavoz de Con Málaga, Nicolás Sguiglia, ha criticado que "los cuidados no se están prestando a las personas que tienen algún tipo de dependencia y cuando las administraciones no garantizan el derecho al cuidado, esos trabajos, que son fundamentales para que el mundo siga moviéndose, recaen sobre las espaldas de las mujeres que los realizan de manera invisible y no reconocida".