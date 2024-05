El pleno de Mairena del Aljarafe aprueba el nuevo plan de vivienda con ayudas y medidas ante los pisos vacíos

El pleno del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), gobernado por el socialista Antonio Conde junto a Podemos-IU, ha aprobado este jueves el documento de aprobación inicial del nuevo plan municipal de vivienda correspondiente al periodo comprendido entre 2024 y 2029, que incluye aspectos como ayudas al alquiler y políticas de movilización de los inmuebles vacíos.

La concejala socialista Marta Alonso, portavoz del Gobierno local, ha detallado que este plan, plasmado en 218 páginas, comprende un análisis estadístico de la población de Mairena, que refleja que esta localidad aljarafeña cuenta en general con una "población joven", pues "más del 76 por ciento" de sus habitantes tiene menos de 44 años, así como que el municipio contabilizaba en 2023 un total de 19.554 viviendas, tras un crecimiento del 13 por ciento en el número de inmuebles entre 2011 y 2021.

Este análisis, según la edil socialista, arroja además que las familias de Mairena presentan una "alta renta por hogar" de entre 46.000 y 65.000 euros anuales.

Principalmente, como ha dicho Marta Alonso citando los datos de los citados análisis estadísticos, las familias de Mairena residen en inmuebles en propiedad, si bien ha reconocido que se detecta una "población joven con falta de alquileres".

LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN

Por eso, el mencionado plan municipal de vivienda correspondiente al periodo comprendido entre 2024 y 2029 contempla hasta "23 acciones concretas", para el impulso de un parque de viviendas a precios asequibles tanto en materia de alquiler como de compras, así como ayudas municipales al alquiler, medidas de movilización de las viviendas vacías, que "son pocas"; políticas de gestión del suelo mediante colaboración publico privada con las promotoras inmobiliarias y la rehabilitación de viviendas tanto públicas como privadas.

Durante el debate plenario, Juan Miguel Espinar, de Vox, ha anunciado la abstención de su partido, porque aunque ve un propósito "bienintencionado" en el plan, el mismo contiene propuestas que son un "brindis al sol", a su entender. Especialmente, ha asegurado que no prosperará la idea de movilizar las viviendas vacías como consecuencia de la Ley Nacional de Vivienda, que entre otros aspectos permite imponer nuevos límites a la subida del precio del alquiler. Según ha dicho, la regulación estatal implica una "desprotección" de los propietarios, que "tienen miedo de alquilar".

LA "FUNCIÓN SOCIAL" DE LA VIVIENDA

Por el grupo de Podemos-IU ha intervenido Laura Pérez, que ha defendido este plan como "primer paso para hacer valer el derecho a la vivienda" y que la misma "cumpla su función social y no sea una mera mercancía" o un "lujo", lo que le ha llevado a apostar por políticas públicas para "contrarrestar las políticas especulativas".

El plan es necesario, según ha dicho, porque Mairena del Aljarafe presenta "uno de los precios por metro cuadrado de vivienda más altos de la provincia" y no tiene "suficiente oferta de vivienda asequible".

En el caso del PP, la concejala Vicenta Vela ha dicho que aunque no se trata del plan que diseñarían los populares, es un proyecto de envergadura, reclamando que el mismo "no quede en papel mojado"; tras lo cual el alcalde ha cerrado el debate asegurando que se trata de un "paso valiente" para "afrontar el reto de la vivienda" en Mairena del Aljarafe. La propuesta, así, ha sido aprobada con el apoyo de todos los grupos salvo la abstención de Vox y de la edil no adscrita escindida del PP.