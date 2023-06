Macarena Olona se presenta al 23-J por Granada con su nuevo partido “de marcado carácter social”

La abogada del Estado y exdirigente de Vox Macarena Olona ha anunciado este jueves por la noche que se presentara como candidata a las elecciones generales del 23J por Granada.

En una entrevista en el Canal 24 Horas de TVE, Olona ha explicado que encabezará en esa provincia andaluza la candidatura de Caminando Juntos, el partido político que registró este miércoles en el Ministerio del Interior.

La ex dirigente de Vox ha definido esta formación como "un movimiento transversal de marcado carácter social". "No vamos a concurrir en aquellas provincias donde se pueda poner en riego que los votos acaban no valiendo para nada", ha dicho, tras subrayar la enorme "responsabilidad" con la que concurrirán a los comicios.

Según Macarena Olona, "el próximo 23 de julio tendremos la oportunidad de poder depositar un voto de esperanza en las urnas". La candidata, que ha valorado la necesidad de que se clarifique el Gobierno de España, ha calificado de "muy audaz" la convocatoria de elecciones por el presidente Pedro Sánchez: "Vamos al todo o nada".