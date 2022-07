Macarena Olona abandona la política

Una de las estrellas de VOX en la política nacional y la apuesta del partido en las elecciones andaluzas del pasado 19-J ha sorprendido con el anuncio de su abandono total de la política. Ni el Parlamento de Andalucía, donde apenas llevaba un mes como portavoz de su grupo parlamentario, ni cargos orgánicos Macarena Olona alega problemas de salud que exigen un proceso de recuperación que le impide estar expuesta a los medios de comunicación y llevar una vida agitada y con sobresaltos.

"Después de más de tres años dedicada en cuerpo y alma al servicio público desde la política, ha llegado el momento de poner fin a esta etapa por razones médicas ajenas a mi voluntad", reza el inicio del comunicado. "Conseguí concluir la pasada campaña electoral andaluza. Creí que bastaría con mi sola voluntad, pero la salud no entiende de compromisos, y ahora debo afrontar un importante reto personal, por prescripción médica, incompatible con la exposición mediática y la entrega que Andalucía merece y exigiría, en mi nueva responsabilidad". Deja claro que cuando retome la actividad será en su puesto de trabajo: "Tan pronto me sea posible daré continuidad a mi vocación de servicio público como abogada del Estado, desde donde seguiré sirviendo a los españoles. A quienes sólo puedo decir GRACIAS".

En su despedida se muestra agradecida al partido. "Ha sido un privilegio compartir estos años de enorme crecimiento para VOX, miles de kilómetros recorridos, jornadas interminables y la permanente entrega a España. Un honor poder ser parte de esta familia que no ha perdido la esperanza del cambio que merece España. Una familia cada vez mayor. De quien llevo conmigo su inmenso cariño y ejemplo de militantes, diputados, compañeros y, en especial, de Santiago Abascal, a quien quiero agradecer su confianza".

El comunicado emitido por Olona en las redes sociales incluye fotografías de su encuentro cordial con el presidente nacional de VOX, Santiago Abascal, al que ha comunicado personalmente su decisión. Abascal le ha despedido públicamente con afecto y le ha dicho que VOX será siempre su casa. El tuit publicado por el presidente del partido dice así: "Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a VOX y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas. Hasta siempre".

A Olona sólo le ha dado tiempo a participar en la sesión constituyente del Parlamento, cuando los diputados eligieron a Jesús Aguirre como presidente de la Cámara, en el debate de investidura, donde mostró un tono diferente al de la campaña, más institucional y amable, y en la sesión de elección de los senadores autonómicos. De hecho, VOX se abstuvo en la votación de investidura de Juan Manuel Moreno como presidente, después de que el partido hubiera recibido una vicepresidencia en la Mesa del Parlamento por cesión del PP.

Solo puedo tener palabras de gratitud para Macarena Olona. Estoy seguro de que el gran servicio que ha prestado a VOX y a España no es nada al lado del que prestará en el futuro. En esta casa, que es la suya, siempre tendrá las puertas abiertas.

Hasta siempre. pic.twitter.com/VT6cH25qVU — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) July 29, 2022

A nadie escapa que los resultados de VOX en Andalucía no fueron los esperados. Olona fue sacrificada del puesto de secretaria general del grupo parlamentario en el Congreso, donde era un azote para el Gobierno de Sánchez, para liderar la candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía. VOX esperaba ser una fuerza de gobierno en coalición con el PP, pero sólo aumentó en dos escaños y cien mil votos más, insuficiente para colmar sus expectativas. Olona se convirtió en la diana de todas las fuerzas políticas desde antes del comienzo de la campaña. Las polémicas marcaron el inicio de su particular aventura andaluza, desde el polémico empadronamiento en Salobreña (Granada), que la Justicia avaló, hasta el tono con el que hablaba en sus comparecencias, que algunos veían forzado para parecer sureña. Incluso su aparición en la Feria de Sevilla, con un traje de flamenca de diseño, fue motivo de debate en las redes sociales. Todo cuanto hacía Olona adquirió esos días una repercusión extraordinaria. También lo fue la fecha exacta de su dimisión como diputada nacional, que se demoró a justo antes de tomar posesión como diputada autonómica para no perder su condición de abogada del Estado en servicios especiales.

En cualquier caso, la campaña de Vox en Andalucía estuvo marcada por la polémica y recibió críticas de diferentes sectores, pese a que los mítines en diferentes municipios solían estar completos de público. Una de sus últimas apariciones públicas fue el pasado sábado en la toma de posesión del presidente Moreno.