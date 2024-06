Un MIR del Macarena, primer andaluz en ganar un prestigioso certamen internacional de oftalmológica

El médico interno residente (MIR) del hospital Macarena José Antonio Aguiar acaba de conseguir el segundo premio en el prestigioso certamen internacional de casos clínicos de patologías oculares 'TROPHY', con lo que convierte así en el primer residente de oftalmología andaluz, y el tercer español que accede a un premio de este calibre.

Este concurso viene celebrándose desde el año 2012 y en este caso se presentaron 345 trabajos, todos ellos bajo una misma cláusula: que se trataran de casos clínicos inéditos en los que hubieran participado los concursantes.

Este año el certamen se celebraba bajo el rubro "El secreto del éxito de la superficie ocular: no olvides los párpados", un título que marcaba la línea de los posibles trabajos.

El caso presentado por José Antonio aborda la curación de una úlcera corneal en un paciente que no tenía sensibilidad corneal y estaba afectado por un tumor en la órbita. La sensibilidad es la que ayuda en la regeneración de las lesiones, el cuerpo al no detectar la disfunción no puede repararlo. "La resolución de la úlcera ha sido posible realizando cirugía sobre el párpado inferior para proteger y curar la úlcera corneal, que años después sigue sin daños", aduce la doctora María Gessa, mentora del residente premiado y responsable del caso premiado.

Como reconocimiento, este residente de oftalmología del Hospital Virgen Macarena ha expuesto su caso en el congreso anual de la Asociación para la Investigación en Visión y Oftalmología 'ARVO' celebrado en Seattle, un evento de calado internacional donde diferentes profesionales clínicos y científicos del ámbito de la oftalmología se reúnen cada año.

El residente de medicina no ha querido dejar pasar la ocasión para agradecer a su tutora "la dedicación y esfuerzo" que estos formadores del centro hospitalario ponen en su labor docente. El Hospital Universitario Virgen Macarena es un centro sanitario con más de tres décadas de tradición formativa.