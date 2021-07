Localizan en la costa de Granada un tipo de medusas gigantes inusuales en el Mediterráneo

El verano es la época donde la playa y el mar copan la mayoría de nuestro tiempo libre. En estos entornos, es muy frecuente encontrarnos con los invertebrados más famosos de esta temporada estival: las medusas. Las previsiones para 2021 apuntaban a un volumen de estos animales similar al del verano de 2020, aunque con cierta tendencia al alza respecto al verano pasado.

Lo que no apuntaban las previsiones es con el hallazgo en la Costa Tropical de Granada de una especie que no se avistaba desde hace más de una década. El tipo de medusa corresponde a la especie Rhizostoma Luteum y su presencia en aguas mediterráneas es muy poco frecuente.

Casi 40 kilos de peso

La noticia surgió hace algunas semanas cuando una medusa de tamaño gigante apareció en la playa de Motril, en la provincia de Granada. Al mismo tiempo, otras dos aparecían en el agua de Salobreña, también en la provincia granadina.

Este tipo de especie, conocida con el nombre de Rhizostoma Luteum, puede llegar a pesar hasta cuarenta kilos, aunque las avistadas en Granada apenas llegan a los siete kilos de peso. Lo particular de esta especie es que se trata de un tipo de medusa muy inusual en las costas del Mar Mediterráneo. De hecho, este invertebrado se descubrió en España en el año 2012, en las costas de Murcia, Almería, Málaga y Granada. en dicho se contabilizaron hasta 50 avistamientos.

Los expertos de la Universidad de Granada han analizado durante estas semanas las especies encontradas en la costa granadina, confirmando que se trata de Rhizostoma Luteum. No obstante, a pesar del gran tamaño que puede llegar a alcanzar este invertebrado, los investigadores ya han confirmado que su picadura no acarrea un alto peligro, más allá de las conocidas irritaciones: «Normalmente la piel solo se enrojece al contacto y no supone una gran molestia como otras especies más frecuentes y medusas pequeñas que llegan en masa a la costa. Aún así es mejor evitar el contacto».

Ciclo de vida de esta especie

Luis Sánchez Tocino, biólogo marino de la Universidad de Granada, ha explicado que el color característico de estos invertebrados es el blanco translúcido con manchas violetas. En cuanto a su composición corporal, cuentan con brazos largos y parte terminal de tonalidad oscura.

La UGR ha informado, asimismo, del ciclo de vida que puede tener esta especie, aumentado en condiciones de laboratorio. A las 72 horas ya pueden tener formados cuatro tentáculos y a las dos o tres semanas ya cuentan con forma de copa llegando a una cifra de entre 8 y 12 tentáculos, así como el hipostoma desarrollado. Además, la Rhizostoma luteum se diferencia de otros tipos de medusas en que la primera puede vivir en completa simbiosis con otros tipos de organismo.

Los expertos han pedido a los bañistas que si avistan algunas de las medusas pertenecientes a esta especie se alejen con cuidado pero que no intenten sacarla del agua, ni siquiera interferir, sino dejarlas seguir su curso natural.