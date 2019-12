Líderes proto, anti o tardocontitucionalistas...

El largo puente de la Inmaculada Constitución es más de la Constitución que de la Inmaculada. Ningún líder andaluz menciona la festividad religiosa ni siquiera con la coartada de felicitar a las Conchitas o a las Inmas. Nada. En cambio, sí felicitan a Banderas, porque San Antonio de Málaga es el nº1 en el nuevo santoral laico. Y todos los líderes se detienen en la Constitución. O casi todos. Aunque la estrella de la semana sea la foto de las cajas fuertes de los ERE –los guionistas de La Casa de Papel ya deben de estar pensando en una temporada sobre cómo abrir esas verdaderas fortalezas– es interesante ver la pasión constitucional..

Juanma Moreno tuitea siempre muy en presidente. Ya se sabe que los cargos penetran en la piel, como las buenas cremas hidratantes, y van proporcionando un brillo duradero. Para Moreno no hay nada que mencionar de las tensiones territoriales o el encaje andaluz. Sus conceptos son concordia, convivencia, paz, entendimiento y unidad, a lo que añade felicidad. El Reverendísimo Bonilla, como lo llama algún cronista vitriólico, cuando tuitea tiende a la homilía; y en este larga una homilía constitucional de Padre y Muy Señor Mío. Sólo se permite mencionar que estos son tiempos complejos, como haría cualquier obispo, o como Santa Teresa recomendando no hacer cambios en tiempos de turbación.

En la competición de “A constitucionalista a mí no me gana nadie”, no puede faltar Juan Marín, o Querido Juan como lo llaman quienes lo pastorean en San Telmo: “Hoy es un día para recordar que hace 41 años el pueblo español apuntaló un proyecto de ciudadanos libres e iguales, con derechos y libertades consagrados. Un día para celebrar la democracia. Viva la Constitución”. En esto no es fácil innovar, está claro, pero tal vez deberían probar a no repetir las mismas frases hechas de cada año. Claro que no será Querido Juan quien lo haga. Él se cuida de decir algo inadecuado. Bueno, se cuida de decir algo con sustancia. Parece que ya ha aprendido que en política te va mejor si no dices nada reseñable. Y no falla.

Y en el pack protoconstitucionalistas también está el PSOE, aunque PP y Cs a veces le nieguen la condición sin reparar en que repartir carnets de constitucionalistas es de lo menos constitucionalista que puede haber. Susana Díaz también hace un tuit tipo oe oe oeeeeeee muy presidencial. Claro que ella no se siente ex presidenta, sino presidenta en stand by con las funciones usurpadas por los hados hasta volver a ser presidenta. Así que define la Consti como “cinturón de seguridad que garantiza igualdad, libertad y democracia frente a quienes vienen a socavar la convivencia y alientan discursos de odio”. En su caso, cuando habla de odio contra la convivencia, no se sabe si se refiere a los indepes o al Trifachito, o incluso a Perversa Rodríguez, o sencillamente al resto de la humanidad.

Teresa Rodríguez no tuiteó nada. Pero no se limitó a ignorar la fecha y su significado. Se sumó al tuit de los Anticapistlistas, con un retuit que pone clarinete lo que Perversa Rodríguez –que parece un superlativo de La Mala Rodríguez– piensa de la Constitución. Aunque Pablo Iglesias ahora lleve su ejemplar de la Consti a todas partes, como quien va con su librito de salmos para la liturgia, Adelante Andalucía sigue desmarcándose de Podemos. Ellos, sobre todo tras el 4-D que siempre exacerba al nacionalismo andaluz, no renuncian a asaltar los cielos. O al menos un Mercadona, como Cañamero y Gordillo.

Todo lo que en los constitucionalistas es blanqueo, en los anticapitalistas es ennegrecimiento: vinculan la Constitución al franquismo como producto de un consenso tramposo y torticero al servicio de las élites. Es casi peor esta caricatura populista que la retórica blanda de los protoconstitucionalistas. No le ven nada aceptable ni siquiera el 6-D, ese día que para muchos es la verdadera Fiesta Nacional: “Seguiremos apostando por un proceso constituyente republicano, feminista y ecologista” añade. De momento, parece que se sienten asfixiados en un país monárquico, machista y antiecologista. Después se extraña de que la carcunda les replique lo de “vete a tu amada Cuba”. Tal para cual.

Alejandro Hernández, Vóximo Máximo en Andalucía, pasa del día de la Constitución. El 6-D despachó dos tuits sarcásticos hacia la Cumbre del Clima, y un dardo a Susana Díaz, a la que ve tomándose el turrón pero duda que llegue a las torrijas, o sea a la cuaresma, que este año va del 26 de febrero al 9 de abril. Claro que considerando que Vox refuta el Estado de las autonomías, entre otros fundamentos de la Carta Magna, su indiferencia hacia el 6-D parece coherente, desde luego más coherente que el entusiasmo constitucionalista del juez Serrano. Eso sí, parecer más coherente que el juez Serrano no tiene mucho mérito.

El juez es hombre de convicciones frágiles. Vincula España a la Constitución, aunque en su caso el patriotismo nunca se haya parecido a eso que Habermas llama “patriotismo constitucional”. Serrano habla de “unidad”, con la delicadeza de no decir “una” por supuesto grande y libre, y también habla de los valores “de convivencia y mutuo respeto” que él y su grupo tantas veces han demostrado hacia feministas, homosexuales, nacionalistas, inmigrantes y menores extranjeros. Muy raro lo de este tardoconstitucionalista. Pero aquí, como decía Larra, todo el año es carnaval.